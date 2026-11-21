i Symbolbild von Geschenken iStock Gutscheine bleiben Renner Weihnachten: Bei den Geschenken wird heuer mehr gespart Die Niederösterreicher planen heuer 380 Millionen Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Das Budget schrumpft, Gutscheine bleiben der Renner. Von Niederösterreich Heute 21.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten wird heuer etwas sparsamer gefeiert: Rund 1,3 Millionen Niederösterreicher wollen Geschenke für ihre Liebsten kaufen. Dafür sind insgesamt mehr als 380 Millionen Euro eingeplant – um vier Prozent weniger als im Vorjahr. Pro Käufer sollen durchschnittlich 290 Euro ausgegeben werden, 2025 waren es noch 300 Euro.

Das zeigt eine aktuelle Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker in St. Pölten präsentierten.

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9,4 Millionen Geschenke unter dem Christbaum

Insgesamt sollen heuer rund 9,4 Millionen Packerl unter den niederösterreichischen Christbäumen landen. Im Schnitt sind sieben Geschenke pro Käufer geplant. Am beliebtesten bleiben Gutscheine (35 Prozent), gefolgt von Spielwaren (32 Prozent), Kleidung (31 Prozent) und Kosmetik (28 Prozent).

Blicken zuversichtlich auf das heurige Weihnachtsgeschäft: Anna Lederleitner-Iser, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gabriele Lederleitner und Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker (v.l.n.r.). NLK Pfeiffer

"Die Menschen wollen schenken, achten aber stärker aufs Geld. Umso wichtiger ist, dass möglichst viel von diesem Weihnachtsbudget bei unseren heimischen Betrieben ankommt", betonen Mikl-Leitner und Ecker.

Besonders wichtig ist den Konsumenten der Preis: Für 53 Prozent sind Aktionen und Rabatte das entscheidende Kriterium bei der Wahl des Geschäfts. Fast jeder Vierte (23 Prozent) will bewusst weniger oder günstigere Geschenke kaufen.

99 Millionen Euro für Black Friday und Cyber Monday

Auch die bevorstehenden Aktionstage lassen die Kassen klingeln: Für den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November planen die Niederösterreicher Ausgaben von rund 99 Millionen Euro. Pro Käufer sind durchschnittlich 215 Euro vorgesehen. Ein Teil dieser Ausgaben ist bereits im Weihnachtsbudget enthalten.

Der Onlinehandel spielt dabei eine große Rolle. 73 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke auch im Internet bestellen. Im Schnitt sollen dort vier Geschenke um insgesamt 150 Euro gekauft werden.

Mikl-Leitner kritisiert Paketsteuer

Landeshauptfrau Mikl-Leitner fordert faire Wettbewerbsbedingungen für heimische Händler gegenüber internationalen Billigplattformen. Besonders die österreichische Paketsteuer sieht sie kritisch.

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"Die österreichische Paketsteuer hingegen trifft die Falschen. Denn am Ende müssen die zusätzlichen Kosten der Paketsteuer wieder die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten tragen", so Mikl-Leitner.

Gleichzeitig gewinnt Regionalität an Bedeutung: 83 Prozent wollen auch Produkte aus Österreich oder ihrer Region kaufen. 18 Prozent planen sogar, mehr regionale Waren als im Vorjahr zu erwerben.

Appell an die Weihnachtseinkäufer

WKNÖ-Präsident Ecker verweist auf die schwierige Situation im Handel. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Umsätze zwar nominell um 1,9 Prozent, preisbereinigt gab es allerdings ein leichtes Minus.

Dennoch hoffen die Händler auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. "Weihnachten bleibt eine wichtige und stabile Größe für unseren Handel", erklärt Ecker.

Mikl-Leitner und Ecker appellieren daher gemeinsam, Geschenke möglichst bei heimischen Betrieben zu kaufen. Damit würden nicht nur regionale Unternehmen unterstützt, sondern auch Arbeitsplätze gesichert.