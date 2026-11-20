i FPÖ-Vizelandeschef Udo Landbauer Denise Auer "Bis NÖ aufatmen kann" Nach Umfrage-Hammer macht FP-Landbauer Kampfansage Die FPÖ knackt in Niederösterreich erstmals die 30-Prozent-Marke. Jetzt meldet sich Vize-Landeschef Udo Landbauer zu Wort. Er will weiter zulegen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die politische Landkarte in Niederösterreich gerät in Bewegung! Wie berichtet, liegt die FPÖ in einer neuen IFDD-Umfrage für "MeinBezirk" erstmals bei 30 Prozent. Damit fehlen den Freiheitlichen nur noch vier Prozentpunkte auf die ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (34 Prozent). Bei der Landtagswahl 2023 waren die Blauen noch bei 24,2 Prozent gelegen.

"Von einer Partei, die man einst belächelt hat"

Jetzt meldet sich FPÖ-Landeschef und LH-Stellvertreter Udo Landbauer zu Wort: "Die aktuelle Umfrage zeigt, wie weit wir Freiheitliche in Niederösterreich gekommen sind. Von einer Partei, die man einst belächelt und abgeschrieben hat, zu einer starken politischen Kraft, die Verantwortung für unser Land trägt."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Freiheitliche bedankt sich bei seinen Mitstreitern: "Das haben wir gemeinsam geschafft. Mit harter Arbeit, klaren Überzeugungen und vor allem mit Menschen, die auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten und niemals aufgegeben haben. Dafür bin ich von Herzen dankbar!"

Landbauer warnt eigene Partei

Doch der FPÖ-Chef tritt auf Social Media gleichzeitig auf die Euphoriebremse: "Aber eines sage ich ganz deutlich: Eine Umfrage ist eine Momentaufnahme. Kein Wahlergebnis und schon gar kein Grund, sich auszuruhen!"

"Schaufel in der Hand, nicht Nase in der Luft"

Landbauer nimmt die eigene Partei in die Pflicht: "Für uns gilt ein klarer Grundsatz: Wir arbeiten für Niederösterreich mit der Schaufel in der Hand und nicht mit der Nase in der Luft!"

Es gehe den Freiheitlichen nicht um Ämter oder Posten, sondern darum, dass es den Menschen wieder besser gehe. Landbauer nennt dabei die Teuerung, die finanzielle Situation der Familien und die Sicherheit als zentrale Anliegen.

"Unser Weg ist erst dann am Ziel, wenn die Menschen in Niederösterreich wieder Luft zum Atmen haben. Wenn sie sich das Leben wieder leisten können. Wenn sich Arbeit auszahlt", betont der FPÖ-Politiker.

Entscheidung fällt erst 2028

Vor dem Intensivwahlkampf bleibt die Ausgangslage offen: Laut Meinungsforscher Christoph Haselmayer wissen 22 Prozent der Befragten noch nicht, welche Partei sie im Jänner 2028 wählen wollen. Weitere zehn Prozent sind unsicher, ob sie überhaupt zur Wahl gehen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Landbauer will jedenfalls am eingeschlagenen Kurs festhalten. Sein Versprechen: "Wir bleiben mit beiden Beinen fest am Boden und gehen diesen Weg entschlossen und geradlinig weiter. Schritt für Schritt. Bis unser Niederösterreich wieder aufatmen kann!"