Am Freitag, dem 20. November, kam es in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Wiener war gegen 9.25 Uhr auf der Enzersdorferstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Pkw in Richtung Mödling.
Dabei dürfte er eine 87-jährige Fußgängerin übersehen haben. Die Frau aus dem Bezirk Mödling überquerte gerade einen Schutzweg. Sie wurde vom Auto erfasst und schwer verletzt.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Pensionistin ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.