i Zu dem Unfall kam es auf einem Zebrastreifen. IMAGO/Michael Gstettenbauer Unfall in Brunn am Gebirge Pkw-Lenker (83) erfasst Pensionistin am Schutzweg Eine 87-Jährige wurde am Freitag in Brunn am Gebirge von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Von Elena Lick 20.11.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag, dem 20. November, kam es in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Wiener war gegen 9.25 Uhr auf der Enzersdorferstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Pkw in Richtung Mödling.

Frau auf Zebrastreifen erfasst

Dabei dürfte er eine 87-jährige Fußgängerin übersehen haben. Die Frau aus dem Bezirk Mödling überquerte gerade einen Schutzweg. Sie wurde vom Auto erfasst und schwer verletzt.

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Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Pensionistin ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.