i Die Frau bekam 5.000 Euro zu wenig ausbezahlt. Getty Images, iStock Streit um Gehalt 5.000 € fehlten: Putzfrau bekam keinen Sonntagszuschlag Monatelang arbeitete eine Reinigungskraft im Bezirk Horn sonntags. Den zustehenden Zuschlag bekam sie nicht. Erst nach ihrer Kündigung fiel das auf. Von Elena Lick 20.11.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Reinigungskraft aus dem Bezirk Horn arbeitete regelmäßig sonntags. Doch den dafür vorgesehenen Zuschlag bekam sie offenbar nie. Erst nach ihrer Kündigung wurde die fehlende Bezahlung entdeckt.

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Die Frau war von November 2025 bis September 2026 bei einem Gebäudereinigungsunternehmen beschäftigt. Nach ihrer Kündigung ließ sie ihre Endabrechnung überprüfen. Dafür wandte sie sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich.

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Tausende Euro fehlten auf dem Konto

Bei der Überprüfung fiel eine erhebliche Summe auf. Während ihrer gesamten Beschäftigung wurden keine Sonntagszuschläge ausbezahlt. Laut Kollektivvertrag stehen Beschäftigten dafür 100 Prozent Zuschlag zu. Für Sonntagsarbeit gibt es somit den doppelten normalen Stundenlohn.

Die AK kontaktierte daraufhin den Arbeitgeber. Das Unternehmen zahlte die ausstehenden Zuschläge schließlich nach. Insgesamt erhielt die Frau knapp 5.000 Euro brutto.

Aufzeichnungen brachten Klarheit

Entscheidend waren die Unterlagen der Reinigungskraft. Sie hatte ihre Arbeitszeiten genau dokumentiert. Auch sämtliche Lohnabrechnungen lagen vor. Dadurch konnten die fehlenden Zahlungen nachvollzogen werden.

"Eine genaue Überprüfung aller Unterlagen nach dem Ende eines Dienstverhältnisses zeigt rasch, ob sämtliche Arbeitsstunden korrekt abgegolten wurden", erklärt AK-NÖ-Präsident Markus Wieser.