i An dieser Unfallstelle stürzte die 18-Jährige aus dem Auto. Fotokerschi.at Sturz aus fahrendem Auto 18-Jährige stirbt auf A1 – Jetzt spricht Bürgermeister Nach dem Todessturz einer 18-Jährigen aus einem fahrenden Auto auf der A1 herrscht in ihrer Heimatgemeinde Nußbach tiefe Trauer. Von Victoria Carina Frühwirth 20.11.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das unfassbare Drama erschüttert die 2.360-Einwohner-Gemeinde Nußbach an der Krems: In der Nacht auf Donnerstag, 19. November, starb eine erst 18-jährige Oberösterreicherin bei einem tragischen Unfall auf der Westautobahn bei St. Valentin (NÖ). Die junge Frau stürzte aus einem fahrenden Auto und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Warum sich plötzlich die Autotür öffnete, ist weiterhin völlig unklar.

Jetzt ist bekannt: Die Verstorbene stammte aus Nußbach im Bezirk Kirchdorf an der Krems. Auch die drei weiteren Autoinsassen kommen aus dem Bezirk, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten".

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Bürgermeister trauert um junge Frau

Besonders groß ist die Bestürzung in der kleinen Heimatgemeinde des Opfers. Nußbachs Bürgermeister Gerhard Gebeshuber (ÖVP) kennt die Familie der Verstorbenen persönlich.

Tödlicher Unfall in der Nacht auf Donnerstag, 19. November i ?

"Es ist wahnsinnig tragisch und es tut mir leid, was passiert ist", sagt Gebeshuber im "Heute"-Gespräch. Der Ortschef ist tief betroffen: "Ich trauere mit der Familie mit."

Autotür öffnete sich plötzlich

Wie "Heute" berichtete, waren am Mittwoch kurz vor Mitternacht vier junge Menschen in einem Skoda Fabia auf der A1 in Richtung Linz unterwegs. Am Steuer saß ein 18-Jähriger, neben ihm ein gleichaltriger Bursche. Auf der Rückbank befanden sich die spätere Verstorbene und ein 16-jähriges Mädchen.

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Im Baustellenbereich bei St. Valentin geschah das Unfassbare: Plötzlich öffnete sich aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Die 18-Jährige stürzte aus dem fahrenden Wagen, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen. Laut Polizei dürften die beiden Mädchen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein. Der Lenker war nüchtern, ein Alkotest ergab 0,0 Promille.

Feuerwehr kämpfte um Leben der 18-Jährigen

Zufällig vorbeikommende Ersthelfer, darunter ein Arzt und ein Notfallsanitäter, begannen sofort mit der Wiederbelebung. Kurz nach Mitternacht trafen die Feuerwehren St. Valentin und Haag ein. "Wir kämpften eine Stunde um sie", schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Spanyar im "Heute"-Gespräch den dramatischen Einsatz. "Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer", erklärte er. Gegen 1 Uhr musste die Reanimation schließlich beendet werden.

Auch für den erfahrenen Feuerwehrmann war die Situation außergewöhnlich. "Der Fall ist dubios, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man muss immer auf alles gefasst sein", sagte Spanyar zu "Heute". Die drei überlebenden Insassen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Obduktion soll Todessturz klären

Noch immer gibt es viele offene Fragen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion angeordnet. Eine erste Einschätzung der Ergebnisse wird frühestens Mitte der kommenden Woche erwartet.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die Einvernahmen der drei übrigen Autoinsassen stehen laut "OÖN" noch aus. Sie sollen helfen, die rätselhaften Umstände des tödlichen Sturzes zu klären.

Für die Familie und die Heimatgemeinde der 18-Jährigen bleibt unterdessen die tiefe Trauer um ein junges Leben, das auf tragische Weise viel zu früh endete.