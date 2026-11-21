i Am Abend des 7. November krachte im Bezirk Lilienfeld ein weißer Kastenwagen gegen einen Pickup. Bei dem Unfalllenker wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Freiwillige Feuerwehr Ohne politische Konsequenz? Gemeinderat ist nach Alko-Unfall Führerschein los Mit 1,9 Promille soll ein FPÖ-Gemeinderat in Niederösterreich einen Unfall verursacht haben. Jetzt reagiert der Bürgermeister. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld vor zwei Wochen sorgt jetzt auch politisch für Aufsehen. Ein 39-jähriger Autofahrer war mit 1,9 Promille Alkohol im Blut auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Nun wurde bekannt: Bei dem Alkolenker handelt es sich um einen FPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Wiener Neustadt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So kam es zum Crash

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 7. November. Wie die "Krone" berichtet, bestätigte die niederösterreichische FPÖ den Vorfall auf Anfrage.

Der 39-Jährige war gegen 17.30 Uhr in Richtung Kalte Kuchl unterwegs, geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Bilder vom Einsatzort zeigen die Wucht des Zusammenstoßes: Die Front des Pickups wurde massiv beschädigt, auch der weiße Transporter des Politikers weist deutliche Unfallspuren auf.

Jetzt, zwei Wochen später, wird bekannt, dass es sich bei dem Alko-Lenker um einen FPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Wiener Neustadt handelte. Freiwillige Feuerwehr

Bei dem Crash wurden laut "Krone" der 58-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie ein Beifahrer des FPÖ-Politikers leicht verletzt. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld musste vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht werden.

Ein durchgeführter Alkotest ergab beim 39-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,9 Promille. Der entgegenkommende Lenker war laut NÖN nicht alkoholisiert.

Die örtliche Feuerwehr wurde um 18.02 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Neun Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Die beschädigten Fahrzeuge mussten mithilfe einer Seilwinde gesichert und neben der Fahrbahn abgestellt werden.

Bürgermeister: "Kein Kavaliersdelikt"

Der ÖVP-Bürgermeister der Heimatgemeinde des Politikers reagiert gegenüber der "Krone" mit deutlichen Worten: "Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber kein Mensch ist davor gefeit, Fehler zu machen", erklärt der Ortschef.

Ein solcher Vorfall dürfe selbstverständlich nicht passieren. Unmittelbare politische Konsequenzen will der Bürgermeister daraus allerdings nicht ableiten.

Er verweist auf die gute Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien und betrachtet den Vorfall als private Angelegenheit. "Wie sich die Arbeit fortsetzt, wird seine Sache sein", sagt er über die politische Zukunft des FPÖ-Mandatars.

Der Gemeinderat ist nach dem Alko-Crash laut "Krone" seinen Führerschein los. Ob der Vorfall auch innerhalb der FPÖ weitere Konsequenzen haben wird, ist derzeit nicht bekannt.