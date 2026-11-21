i Starkl Umstrittenes Bauprojekt Kreisverkehr kostet 1 Million Euro – führt ins Nichts Ein neun Hektar großes Betriebsgebiet in Leobersdorf ist vom Tisch. Nach massiver Kritik des Landes zog der neue Bürgermeister die Reißleine. Von Österreich Heute 21.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kreisverkehr um gut eine Million Euro, der vorerst ins Leere führt: In Leobersdorf (Bezirk Baden) ist ein umstrittenes Bauprojekt endgültig gescheitert. Am Ortsrand sollte ein neun Hektar großes Betriebsgebiet entstehen. Doch das Land Niederösterreich stellte bei der Prüfung erhebliche rechtliche und formale Mängel fest.

Mit Trick sollte Gesetz umgangen werden

Der frühere Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf) wollte die Fläche nicht als Betriebsgebiet, sondern als Bauland-Kerngebiet widmen lassen, das berichtet der ORF. Der Grund: In Niederösterreich dürfen neue Betriebsgebiete maximal zwei Hektar groß sein. Für Bauland-Kerngebiete, die eigentlich für Ortszentren gedacht sind, gilt diese Grenze nicht.

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Doch das Land stoppte die Pläne. Unter anderem fehlte eine fachliche Begründung für die Größe der Fläche. Auch das örtliche Entwicklungskonzept wurde nicht eingehalten. Zudem gab es keine Abstimmung mit den Nachbargemeinden. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren ebenfalls nicht ausreichend geprüft worden.

Neuer Bürgermeister zieht Reißleine

Nach Ramharters Rücktritt übernahm Anfang Oktober Harald Sorger von der Bürgerliste JETZT das Bürgermeisteramt. Er zog die umstrittenen Pläne nun endgültig zurück. "Dieses Projekt lässt sich in dieser Form nicht retten, wir haben deshalb den Plan, neun Hektar in Bauland-Kerngebiet umzuwidmen, zurückgezogen. Das können wir auch gar nicht korrigieren", sagt er laut ORF.

Auch bei weiteren Bauvorhaben aus der Amtszeit seines Vorgängers stellte das Land massive Mängel fest, etwa beim Hochwasserschutz und beim Verkehr.

Bevölkerung soll künftig mitreden

Sorger verspricht mehr Transparenz bei künftigen Bauprojekten. Die Bevölkerung soll früher informiert und stärker eingebunden werden. Auch Gutachten sollen öffentlich zugänglich sein.

Neue Betriebe sollen sich weiterhin ansiedeln können. Allerdings müssten Verkehr, Bodenverbrauch und Lebensqualität stärker berücksichtigt werden.

Vom gescheiterten Großprojekt bleibt vorerst ein Kreisverkehr, der seit Sommer fertig ist und gut eine Million Euro gekostet hat.