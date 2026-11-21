i Schafherde von Christa Veits Christa Veits Dürre sorgt für Futterkrise Hohe Futterpreise – 200 Schafen droht jetzt Schlachtung Schäferin Christa Veits kämpft um ihre 400 Schafe. Wegen der Dürre fehlt das Futter. Ende November muss sie entscheiden, welche Tiere bleiben dürfen. Von Elena Lick 21.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufgrund der Dürre fehlt es fast 200 Schafen an Futter. Der Landschaftspflegeverein (LPV) kämpft für Schäferin Christa Veits um den Erhalt ihrer gesamten Herde und hat dafür eine Spendenaktion gestartet.

Von ihren insgesamt 400 Schafen droht der Hälfte nun die Schlachtung. Bis Ende November muss die Schäferin entscheiden, welche Tiere sie behalten kann.

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200 Schafen droht aktuell die Schlachtung i ?

Normalerweise versucht Veits, ihre Tiere fast das ganze Jahr über auf Weiden grasen zu lassen. Nur rund zwei Monate verbringen sie im Winter im Stall. Heuer sieht die Situation anders aus. "Wegen der Dürre gibt es kaum noch ausreichend Weidefläche", erklärt Veits im Gespräch mit "Heute". Die Schäferin rechnet damit, ihre Tiere bis zu zwei Monate länger als gewöhnlich füttern zu müssen.

Futterpreise haben sich verdoppelt

Die Futterpreise haben sich laut Veits seit dem Vorjahr fast verdoppelt. Die Dürre betreffe neben Österreich große Teile Europas. Die Nachfrage nach Futter ist also um einiges höher als das Angebot.

Die Bilder des Tages i ?

Viele Tierhalter wollen deshalb ihre Bestände verkleinern, statt zusätzliche Tiere aufzunehmen. Das mache es laut Veits auch schwierig, ihre Schafe zu verkaufen und so vor der Schlachtung zu bewahren.

Ende November fällt die Entscheidung

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bis Ende November muss Veits entscheiden, welche Tiere sie behalten kann und welche geschlachtet werden müssen.

Für die Schäferin hätte der Verlust der Tiere zudem langfristige Folgen. Sie beweidet seit Jahren Naturschutzflächen in Wien und Niederösterreich und muss dafür vereinbarte Leistungen erbringen.

Veits: "Sollte ich nicht wie vereinbart beweiden können, drohen zum einen Kürzungen der Zahlungen, zum anderen auch Strafzahlungen in Form von Rückzahlungen."

Auch neue Schafe wären kein einfacher Ersatz: Ihre Herde ist über Jahre gewachsen und an die Bedingungen der Weideflächen angepasst. Ob zugekaufte Tiere dort mit Parasiten und anderen Belastungen zurechtkommen würden, sei ungewiss.

Spenden sollen Schafe retten

Hoffnung macht eine Spendenaktion des Landschaftspflegevereins. Laut Veits läuft die Unterstützung gut.

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Die Stadt Mödling hat bereits 4.000 Euro für das Winterfutter von 20 Schafen zugesagt. Erst Anfang November waren 39 Tiere von Veits nach Jahrzehnten wieder zur Beweidung auf den Frauenstein in Mödling zurückgekehrt. Dort helfen sie, wertvolle Trockenrasenflächen vor dem Zuwachsen zu bewahren.