i Die Pferdeklappe befürchtet einen Heunotstand über den Winter. © 2024 Lisa Immler Photography, all rights reserved. Tierischer Notstand Heu unbezahlbar! Pferdeklappe droht Aufnahmestopp Die dramatische Heuknappheit bringt die Pferdeklappe in Reutte an ihre Grenzen. Futterpreise haben sich mehr als verdoppelt und Nachschub ist rar. Von Heute Tierisch 04.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter steht vor der Tür, doch in der Pferdeklappe in Reutte (Tirol) wächst die Sorge um die Versorgung der Tiere. Nach der extremen Trockenheit im vergangenen Sommer fehlt es vielerorts an Heu – ausgerechnet jenem Futter, das für Pferde lebensnotwendig ist. Laut dem Österreichischen Tierschutzverein hat sich die Heuernte nahezu halbiert, während die Preise regelrecht explodieren. Für die Einrichtung, die bis zu 28 Pferden Zuflucht bietet, wird die Situation zunehmend bedrohlich.

Heu muss bereits aus Deutschland kommen

"Wir benötigen monatlich mindestens 10 Tonnen Heu, um bis zu 28 Pferde versorgen zu können", erklärt Hofleiterin Nicole Mayrhofer. Zuletzt konnten immerhin 26 Heuballen mit insgesamt rund sieben Tonnen geliefert werden. Doch dafür musste der langjährige Lieferant das Futter eigens aus dem deutschen Sachsen heranschaffen.

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Auch die Rechnung hat es in sich: Kostete ein Heuballen bislang 45 Euro, waren bei der jüngsten Lieferung bereits 100 Euro fällig. Eine Preissteigerung von mehr als 120 Prozent!

Die Schützlinge der Pferdeklappe haben natürlich oberste Priorität, doch wenn nicht genügend Futter angeschafft werden kann, droht ein Aufnahmestopp. ©ÖTV

Und das Schlimmste: Selbst wer bereit ist, diese Summen zu bezahlen, bekommt nicht unbedingt ausreichend Heu. Laut Landwirtschaftskammer Niederösterreich ist österreichisches Heu bei den Händlern derzeit praktisch nicht mehr verfügbar. Viele Landwirte behalten ihre eigenen Vorräte zurück, um ihre Tiere sicher durch den Winter zu bringen.

Immer mehr Pferde brauchen Hilfe

Die Futterkrise hat noch eine weitere, besonders traurige Folge: Immer mehr Pferdebesitzer können sich die Versorgung ihrer Tiere nicht mehr leisten und suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, sie abzugeben. Die Warteliste der Pferdeklappe wird deshalb von Woche zu Woche länger. Doch ausgerechnet jetzt droht die Einrichtung selbst an ihre finanziellen Grenzen zu stoßen.

„Wenn der Heunotstand anhält und die Preise so hoch bleiben, werden wir uns keine weiteren Aufnahmen von in Not geratenen Pferden mehr leisten können.“ Nicole Mayrhofer Hofleiterin, Pferdeklappe ÖTV

Oberste Priorität müsse die Versorgung jener Tiere haben, die bereits auf dem Hof leben. Ein möglicher Aufnahmestopp würde allerdings bedeuten, dass weitere Pferde in Not vorerst keinen Platz finden könnten.

Jetzt zählt jeder Euro

Der Österreichische Tierschutzverein hat deshalb die "Pferdeklappe Heu-Winterhilfe" ins Leben gerufen. Mit Spenden sollen dringend benötigte Futtervorräte angelegt werden, damit die geretteten Pferde auch in den kommenden Wintermonaten ausreichend versorgt werden können.

Wer helfen möchte, findet den Spendenaufruf direkt auf der Website beim Österreichischen Tierschutzverein.

Denn eines ist sicher: Während Menschen bei steigenden Preisen vielleicht auf manche Dinge verzichten können, gibt es für Pferde beim lebenswichtigen Raufutter keine vergleichbare Alternative.