i Zoonose Labor Mödling AGESHlous Vorbereitung auf eine Pandemie Neues Hochsicherheitslabor soll Seuchen stoppen Die nächste Pandemie könnte jederzeit kommen. In NÖ wurde deshalb ein neues Hochsicherheitslabor eröffnet. Dort werden gefährliche Erreger untersucht. Von Elena Lick 21.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich Viren verbreiten können. Nun will Österreich für künftige Gesundheitskrisen besser gerüstet sein. 2023 erfolgte in Mödling der erste Spatenstich beim Bau des Hochsicherheitslabor. Drei Jahre später konnte das Großprojekt nun eröffnet werden.

Bevor die nächste Pandemie kommt: AGES eröffnet Zoonosenlabor in Mödling i ?

Im sogenannten Zoonosenhaus werden gefährliche Krankheitserreger untersucht. Darunter sind Viren, die zwischen Tieren und Menschen übertragbar sind. Dazu zählen etwa Tollwut, Vogelgrippe und das West-Nil-Virus.

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Sechs von zehn Erregern stammen von Tieren

Rund 60 Prozent der menschlichen Krankheitserreger sind sogenannte Zoonosen. Sie können zwischen Mensch und Tier übertragen werden. Manche davon können schwere Erkrankungen auslösen.

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So können unter anderem Zecken oder Stechmücken, welche gefährliche Krankheiten übertragen können, untersucht werden. Diese Überträger gelangen allem voran aufgrund des Klimawandels immer öfter nach Österreich. Im neuen Labor sollen solche Gefahren nun frühzeitig erkannt werden.

Auch die Landwirtschaft soll profitieren

Nicht nur für Menschen sind neue Krankheitserreger gefährlich. Auch Tierseuchen können enorme wirtschaftliche Schäden verursachen. „Ein einziger Tierseuchenausbruch kann Schäden in Millionenhöhe verursachen, von Exportstopps bis zu Betriebssperren", betont AGES-Geschäftsführer Anton Reinl.

Erst 2025 trat die Maul- und Klauenseuche in Nachbarländern auf. Auch die Afrikanische Schweinepest bleibt eine Bedrohung. Das neue Labor soll schnellere Untersuchungen ermöglichen. So könnten mögliche Ausbrüche früher erkannt werden.