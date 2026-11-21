Schwere Vorwürfe gegen ein Pflegeheim in Krems (NÖ): Eine 96-jährige Frau soll nach einem Sturz aus ihrem Bett trotz starker Schmerzen nicht ausreichend medizinisch abgeklärt worden sein. Einen Tag später wurde sie aus der Übergangspflege der Einrichtung nach Hause entlassen. Erst dort stellte sich heraus, wie schwer die Pensionistin tatsächlich verletzt war.
Wie der "Kurier" und die "NÖN" berichten, war die Frau in der Nacht auf den 4. November aus ihrem Bett gestürzt. Noch am selben Tag klagte sie bei einem Besuch ihrer Tochter über starke Schmerzen im rechten Oberschenkel. Laut ihrem Sohn sei darauf jedoch nicht entsprechend reagiert worden.
Am 5. November sollte die 96-Jährige nach Hause entlassen werden. Ihr Sohn bemerkte allerdings, dass seine Mutter weiterhin Schmerzen hatte. Er wandte sich deshalb an eine leitende Pflegekraft. Diese habe laut seinen Angaben keine Notwendigkeit für eine Untersuchung im Spital gesehen.
Gegen 16 Uhr kam die Pensionistin zu Hause an. Nur eine halbe Stunde später alarmierte ihr Sohn die Rettung. Im Kremser Spital wurde schließlich ein Oberschenkelbruch festgestellt. Noch am selben Abend musste die 96-Jährige operiert werden.
Das Pflegeheim bedauert den Vorfall und bestätigte, dass die Frau bei dem Sturz eine Fraktur erlitten hatte.
"Die Schwere der Verletzung wurde von unserem Pflegepersonal zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt", heißt es seitens des Pflegeheims. Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die pflegerische Einschätzung nach dem Sturz würden nun intern aufgearbeitet.
Der Sohn der Pensionistin möchte mit dem Fall auf mögliche Missstände aufmerksam machen. Er spricht von zusätzlichem Leid, das seiner Ansicht nach hätte verhindert werden können.