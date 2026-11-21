i Katrin und Nora sowie Liona, Beatrix und Elena freuen sich auf die neue Eislaufsaison. Stadtgemeinde Waidhofen/Th. Schon die dritte Saison Eislauf-Spaß in Waidhofen – Das erwartet Besucher Bei Kaiserwetter startete Waidhofen an der Thaya in die neue Eislaufsaison. Hunderte Quadratmeter Eisfläche warten auf große und kleine Besucher. Von Victoria Carina Frühwirth 21.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kufen sind wieder geschliffen und das Eis ist bereit! Am Samstag, 14. November, wurde die neue Eislaufsaison am Eislaufplatz Thayaland beim Einkaufszentrum in Waidhofen an der Thaya (NÖ) feierlich eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein gaben Bürgermeister Josef Ramharter, Sportstadtrat Eduard Hieß und Zukunftsraum-Thayaland-Obmann Eduard Köck den Startschuss für die mittlerweile dritte Saison.

Zahlreiche Besucher nutzten bei der Eröffnung die Gelegenheit, bei freiem Eintritt ihre ersten Runden auf dem Eis zu drehen. Besonders bei den kleinen Gästen sorgte Pinguin-Maskottchen "Frosty" für Begeisterung und verteilte Süßigkeiten. Nach dem gemeinsamen Countdown füllte sich die Eisfläche im Nu.

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Bereits Tausende Besucher begeistert

Der Eislaufplatz hat sich längst zum beliebten Wintertreffpunkt im Waldviertel entwickelt. Schon in der ersten Saison 2024/2025 wurden mehr als 15.000 Besucher gezählt, im vergangenen Winter waren es rund 13.500.

Eröffnung des Eislaufplatzes in Waidhofen an der Thaya i ?

Auf rund 750 Quadratmetern Kunsteisfläche kommen sowohl Anfänger als auch geübte Eisläufer auf ihre Kosten. Während die Kleinsten mit kostenlosen Fahrhilfen ihre ersten Schritte wagen, können erfahrene Eislauffans ungestört ihre Runden ziehen.

Eisdisco, Christkind und Faschingsspaß

Auch heuer ist wieder einiges geplant: Neben stimmungsvollen Eisdiscos stehen das traditionelle "Christkindleislaufen" am 24. Dezember und "Fasching am Eis" auf dem Programm. Geöffnet bleibt die Anlage täglich bis zum Ende der Semesterferien.

Hinter dem Eislaufplatz steckt ein Gemeinschaftsprojekt der 15 Gemeinden des Zukunftsraums Thayaland und des EKZ Thayapark. "Wir wollten mit dem Eislaufplatz einen Ort schaffen, an dem auch in der kalten Jahreszeit Bewegung, Begegnung und Spaß im Vordergrund stehen", betonten die drei Verantwortlichen bei der Eröffnung.

So viel kostet der Eislaufspaß

Wer aufs Eis möchte, zahlt als Erwachsener 5,30 Euro pro Zeitfenster. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sind um 2,70 Euro dabei, Jugendliche und Senioren zahlen 3,70 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren kostet der Eintritt 2,10 Euro.

Diese Öffnungszeiten gelten: Montag bis Donnerstag: 12.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr

Freitag: 12.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr

Wer keine eigenen Eislaufschuhe besitzt, kann sich um 4,30 Euro welche ausleihen. Dafür ist eine Kaution von 35 Euro oder die Hinterlegung eines Ausweises notwendig. Begleitpersonen ohne Eislaufschuhe haben freien Eintritt.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders praktisch für Familien: Die beliebten Pinguin-Fahrhilfen für kleine Eislauf-Anfänger stehen kostenlos zur Verfügung, solange der Vorrat reicht. So steht den ersten vorsichtigen Schritten auf dem Eis nichts im Weg.