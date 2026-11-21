i Unfallstelle auf der A1 bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) Fotokerschi.at Rätsel um Todessturz Mädchen (18) tot auf Autobahn – Lenker schildert Drama Nach dem tödlichen Sturz einer 18-Jährigen aus einem fahrenden Auto auf der A1 gibt es neue Ermittlungen. Ein Gutachter soll nun die Ursache klären. Von Österreich Heute 21.11.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der tragische Tod einer erst 18-Jährigen auf der Westautobahn bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) gibt weiter Rätsel auf. In der Nacht auf Donnerstag (19. November) ist die junge Oberösterreicherin aus einem fahrenden Auto gestürzt und trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche gestorben. Jetzt soll ein Sachverständiger klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Wie die "Krone" jetzt berichtet, wird der 24 Jahre alte Skoda Fabia genau untersucht. Im Mittelpunkt steht die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Diese hatte sich während der Fahrt plötzlich geöffnet.

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Lenker schilderte Unfall auf TikTok

Der erst 18-jährige Lenker soll laut Krone den Unfallhergang in einem Beitrag auf TikTok geschildert haben. Demnach habe sich die junge Frau zum Schlafen an die Autotür gelehnt, dabei soll sie sich geöffnet haben.

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Ob das technisch überhaupt möglich ist, soll ein Gutachter klären. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie viel Kraft notwendig ist, um die Tür bei einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h zu öffnen, so die Krone. Auch der Einfluss des Fahrtwinds wird untersucht.

Der junge Lenker war mit drei Freunden auf dem Heimweg von einem Konzert in Wien. Neben ihm saß ein gleichaltriger Bursche, auf der Rückbank befanden sich die 18-Jährige und eine 16-Jährige.

Polizei prüft mehrere Möglichkeiten

Die Autobahnpolizei Amstetten versucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten, die letzten Minuten vor dem tödlichen Sturz zu rekonstruieren.

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Laut "Krone" werden dabei mehrere mögliche Unfallhergänge geprüft. Auch die Aussagen der drei überlebenden Insassen sollen miteinander abgeglichen werden. Die Ermittler wollen klären, was sich unmittelbar vor dem Unglück im Auto abgespielt hat.

Von Interesse könnten zudem die sozialen Netzwerke der Verstorbenen sein. Dort könnten sich Hinweise auf den Unfallhergang finden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

Die Bilder des Tages i ?

Feuerwehr kämpfte eine Stunde um Leben von Teenager

Wie dramatisch die Situation nach dem Sturz war, schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Spanyar bereits gegenüber "Heute": "Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer."

Zufällig vorbeikommende Ersthelfer hatten sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Auch die alarmierten Einsatzkräfte kämpften weiter um das Leben der jungen Frau. "Auch wir haben die Reanimation später weitergeführt, aber die Wiederbelebung wurde gegen 1 Uhr beendet", so Spanyar.

Laut Polizei dürften die beiden Mädchen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein. Ein Alkotest beim Lenker ergab 0,0 Promille.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Zudem laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen unbekannt.