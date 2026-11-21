i Besonders während der Punschzeit steigt die Zahl der Alko-Unfälle nochmal an iStock Alkohol am Steuer Während der Punschzeit steigen die Alko-Unfälle Im ersten Halbjahr gab es in Niederösterreich 238 Alko-Unfälle mit 295 Verletzten. Mit Beginn der Punschzeit steigenden auch die Unfallzahlen. Von Elena Lick 21.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alkohol am Steuer bleibt in Niederösterreich ein großes Problem. Allein im ersten Halbjahr 2026 gab es 238 Alko-Unfälle. Dabei wurden 295 Menschen verletzt und drei kamen ums Leben. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ.

Über das gesamte Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Raum Waidhofen/Ybbs und bei den Bezirken in Scheibbs am höchsten. Besonders im Dezember steigt der Anteil alkoholbedingter Verkehrsunfälle.

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Die Punschzeit bringt zusätzliche Gefahren

Mit den Weihnachtsmärkten beginnt nun die Punsch- und Glühweinzeit. Der VCÖ warnt deshalb vor erhöhten Risiken im Straßenverkehr. Im Vorjahr war der Dezember besonders auffällig. Der Anteil der Alko-Unfälle lag damals bei 11,6 Prozent.

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Besonders süße Getränke können dabei zur Gefahr werden. Ihr Alkoholgehalt wird laut VCÖ häufig unterschätzt. Zudem kann dieser von Punschstand zu Punschstand variieren. "Die Devise 'Don't drink and drive' ist unbedingt zu beherzigen", betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Schon wenig Alkohol erhöht das Unfallrisiko

Bereits bei 0,5 Promille verdoppelt sich laut VCÖ das Unfallrisiko. Alkohol verlangsamt die Reaktionsfähigkeit und verlängert den Anhalteweg.

Die Mobilitätsorganisation empfiehlt deshalb öffentliche Verkehrsmittel für Weihnachtsmarktbesuche.