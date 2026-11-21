i Die KEV Eagles eröffneten zusammen mit Vertreter:innen der Stadt Krems die Eislaufsaison 2026/27. Stadt Krems Heurige Saison gestartet Große Pläne in Krems! Eine neue Eisbahn könnte kommen In Krems ist die Eislaufsaison gestartet. Während die ersten Besucher ihre Runden drehen, wird bereits über eine neue Kunsteisbahn nachgedacht. Von Elena Lick 21.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Krems heißt es wieder: Ab aufs Eis! Mit der ersten Eisdisco am Freitag, dem 13. November ist die Kunsteisbahn in die neue Saison gestartet. Bis 7. März 2027 können Eislauffans wieder ihre Runden drehen. Doch während auf dem Eis bereits reger Betrieb herrscht, laufen im Hintergrund die Planungen für die Zukunft der Anlage.

Die Kunsteisbahn ist mittlerweile über 60 Jahre alt. Veraltete Infrastruktur und zunehmend milde Winter machen den Betrieb schwieriger. Deshalb wurde Ende September eine Machbarkeitsstudie für eine neue Kunsteisbahn und eine zusätzliche Trainingshalle beschlossen.

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Neue Eisbahn und Sporthalle geplant

Ein Planungsbüro untersucht mögliche Standorte, Bauvarianten sowie die Kosten für Bau und Betrieb. Auch energieeffiziente Technik und eine Nutzung außerhalb der Wintersaison werden berücksichtigt. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2027 vorliegen. Erst danach kann über eine mögliche Umsetzung entschieden werden.

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Sportstadträtin Bernadette Laister (ÖVP) will das Eislaufangebot langfristig sichern. "Wir setzen uns dafür ein, Eislaufen in Krems langfristig zu erhalten – für die Freizeit ebenso wie für das Vereinstraining und reguläre Eishockeyspiele", betont sie.

Auch eine zusätzliche Trainingshalle steht zur Diskussion. Der Förthof UHK Krems und die Union Sportakrobatik Krems haben bereits Bedarf an weiteren Trainingsflächen angemeldet. Ob und wann die Vorhaben umgesetzt werden können, ist noch offen.

Eisdisco und weitere Termine

Krampus on Ice: Freitag, 4. Dezember, 18.30 Uhr Action-Day: Samstag, 5. Dezember, 14 bis 16 Uhr Christkind on Ice: Heiliger Abend, ab 11 Uhr Family Day: Samstag, 23. Jänner, 14 bis 16 Uhr

Die Kunsteisbahn ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Jeden Freitag steigt von 17.30 bis 20 Uhr die beliebte Eisdisco. Samstags bietet der Kremser Eislaufverein Kindereislaufen für Anfänger und Fortgeschrittene an.