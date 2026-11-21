i LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam NÖ LGA Robert Herbst, Getty Images Streit um Akutversorgung "Patienten verunsichert" – LGA kontert Vorwürfe der SPÖ Der Streit um die medizinische Versorgung in Niederösterreich geht weiter. Jetzt meldet sich die LGA zu Wort und weist die Vorwürfe der SPÖ zurück. Von Elena Lick 21.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit um die medizinische Versorgung in Niederösterreich geht in die nächste Runde. Die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten sorgt seit Wochen für Diskussionen. Jetzt meldet sich die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) zu Wort.

Die Bilder des Tages i ?

Sie widerspricht der Kritik der SPÖ und versichert, dass die Akutversorgung in den Kliniken gewährleistet sei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

LGA warnt vor Verunsicherung

"Wer die Akutversorgung schlecht redet, verunsichert Patientinnen und Patienten", erklärt LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam. Die medizinische und pflegerische Versorgung sei in allen niederösterreichischen Kliniken jederzeit sichergestellt.

Hintergrund ist der anhaltende Streit um die Notarzt-Reform. Wie "Heute" berichtete, sollen elf der derzeit 32 Notarztstützpunkte wegfallen. Ein von der SPÖ beauftragtes Gutachten warnt vor längeren Anfahrtszeiten und möglichen Versorgungslücken. Die SPÖ fordert deshalb, die Schließungen auszusetzen.

Eine weitere medizinische Stellungnahme unterstützt die Reform hingegen grundsätzlich. Der politische Streit um die Umsetzung hält dennoch an.

28.500 Mitarbeiter im Einsatz

Bräutigam verweist auf die rund 28.500 Beschäftigten der Landesgesundheitsagentur. Deren tägliche Arbeit dürfe nicht durch sorglose Aussagen diskreditiert werden. Es wird betont, die Versorgung sei professionell, sicher und auf die Patienten ausgerichtet.