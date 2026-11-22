i IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner zur Energiewende IV NÖ/Marius Hoefinger Sorge um Betriebe Energiewende könnte NÖ-Industrie ins Ausland treiben Die Industrie warnt vor zu hohen Energiekosten. Eine neue Studie zeigt, welche Herausforderungen auf Niederösterreichs Betriebe zukommen. Von Elena Lick 22.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Energiewende stellt Niederösterreichs Industrie vor große Herausforderungen. Betriebe müssten klimafreundlicher produzieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben. Doch hohe Strompreise und teure Umstellungen erschweren diesen Spagat. Die Industriellenvereinigung Niederösterreich warnt deshalb vor einer möglichen Abwanderung von Unternehmen ins Ausland.

Bis 2040 dürfte der Stromverbrauch der Industrie deutlich steigen. Statt derzeit fünf Terawattstunden werden künftig rund 6,5 erwartet. Auch der Erdgasbedarf könnte von 5,8 auf 7,5 Terawattstunden wachsen.

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Erdgas bleibt vorerst unverzichtbar

Besonders energieintensive Branchen stehen vor Problemen. Dazu zählen etwa die Chemie-, Papier- und Zementindustrie. Für ihre Produktion benötigen sie teilweise extrem hohe Temperaturen.

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"Erdgas bleibt auf absehbare Zeit für viele energieintensive Betriebe unverzichtbar, weil Alternativen noch nicht in ausreichenden Mengen oder zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sind", erklärt IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner.

Er warnt davor, dass strengere österreichische Klimavorgaben die heimischen Unternehmen benachteiligen könnten. Ein österreichischer Sonderweg dürfe nicht dazu führen, dass Betriebe ihre Produktion ins Ausland verlagern.

Hohe Kosten bremsen Umstieg

Dabei bietet die Energiewende durchaus Chancen. Vor allem bei niedrigeren Produktionstemperaturen könnten Unternehmen künftig verstärkt auf Strom setzen. Auch Wind- und Sonnenenergie bieten laut Studie großes Potenzial.

Viele Betriebe zögern jedoch. Hohe Strompreise, Netzkosten und Steuern machen Investitionen schwer kalkulierbar. Gleichzeitig müssen Stromnetze und Speichermöglichkeiten ausgebaut werden. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyskowitz betont: "Dekarbonisierung und industrielle Wertschöpfung können nur gemeinsam gelingen."

Die Studie fordert deshalb schnellere Genehmigungen und weniger Bürokratie. Außerdem soll der Bund die Stromnebenkosten senken und wettbewerbsfähige Industriestrompreise ermöglichen. Damit soll die Energiewende gelingen, ohne den Wirtschaftsstandort Niederösterreich zu gefährden.