i Das Hochkar in Niederösterreich ist dabei. Weinfranz Für 7,99 € im Monat 50 Prozent Rabatt: NÖ startet neues Ski-Abo NÖ startet mit einem neuen Ski-Abo in die Wintersaison. Für 7,99 Euro monatlich gibt es bei vier Bergbahnen 50 Prozent Rabatt auf Lifttickets. Von Erich Wessely 22.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren zum halben Preis – und das nicht nur im Winter: Niederösterreich startet mit einem neuen Abo-Modell für Bergbahnen in die Wintersaison 2026/27. Das sogenannte "Freunde der Berge"-Vorteilsabo kostet für Erwachsene 7,99 Euro monatlich, für Kinder 4,99 Euro. Dafür gibt es bei vier Bergbahnen 50 Prozent Rabatt auf die meisten Lifttickets.

Das Modell funktioniert ähnlich wie ein Streaming-Abo von Netflix: Kunden zahlen einen monatlichen Fixbetrag und erhalten dafür vergünstigte Leistungen. Vorgestellt wurde das Angebot am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien – "Heute" berichtete bereits.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vier Bergregionen machen mit

Das neue Abo gilt bei den Annaberger Liften, den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften Lackenhof und der Erlebnisalm Mönichkirchen. Der Rabatt gilt für die meisten Liftangebote, darunter auch Mehrtageskarten. Besonders interessant: Das Abo kann auch im Sommer genutzt werden.

Google Map anzeigen

Allerdings gibt es einen Haken: Die Mindestbindung beträgt zwölf Monate. Erwachsene zahlen somit 95,88 Euro, Kinder 59,88 Euro im Jahr. Der Rabatt wird ausschließlich bei Onlinebuchungen gewährt.

Ab vier Skitagen kann sich Abo rechnen

Eine Tageskarte um regulär 32,90 Euro kostet mit dem Abo nur noch 16,45 Euro. Bei vier Tageskarten zu einem regulären Preis von jeweils knapp 50 Euro können die jährlichen Abokosten bereits ausgeglichen werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Michael Duscher (GF NÖ Werbung) und Markus Redl (GF ecoplus Alpin) mit Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Lifte des "Freunde der Berge"-Vorteilsabos. NLK Pfeiffer

"Man bezahlt also immer nur die Hälfte vom aktuellen Tagespreis und der Clou ist, dass das Abo auch im Sommer gilt", erklärt ecoplus-Alpin-Geschäftsführer Markus Redl.

Das neue Modell soll vor allem Gelegenheitsfahrer ansprechen. Denn Gäste ohne Saisonkarte kommen durchschnittlich nur 1,2-mal pro Winter zum Skifahren. Mit dem Abo sollen daraus mehr Besuche werden.

Mikl-Leitner: "Das Gute liegt so nah"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei der Präsentation die Vorteile der niederösterreichischen Skigebiete. "Für einen schönen Winterurlaub muss man nicht weit reisen. Das Gute liegt so nah – bei uns in Niederösterreich."

Besonders wichtig sei, dass sich Familien den Wintersport weiterhin leisten können. "Unser Ziel ist klar: Wintersport soll für möglichst viele Familien leistbar bleiben", so Mikl-Leitner.

Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin, erklärt das neue Angebot in NÖ. Markus Frühmann, NLK Pfeiffer ("Heute"-Montage)

Beim bestehenden NÖ Bergerlebnispass wurde unterdessen ein neuer Rekord erzielt: Bereits 16.401 Pässe wurden für die kommende Wintersaison ausgegeben, um 18,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Familienbonus habe laut Mikl-Leitner einen Gegenwert von rund zwei Millionen Euro.

Mehr als 1,1 Millionen Wintergäste

Auch die Tourismuszahlen entwickeln sich positiv: In der vergangenen Wintersaison verzeichnete Niederösterreich mehr als 1,1 Millionen Gäste und insgesamt 2,7 Millionen Nächtigungen. Allein 230.000 Nächtigungen entfielen auf Besucher aus Ungarn, Polen und Tschechien.

Die Bilder des Tages i ?

Neben dem Skifahren setzt das Land verstärkt auf Adventmärkte, Kulinarik, Kultur und Erholung. "Wer bei uns Urlaub macht, kann am Vormittag auf der Piste stehen, am Nachmittag entspannen und am Abend unsere ausgezeichnete regionale Küche genießen", erklärte Mikl-Leitner.

Mit der Kampagne "Reisen ohne Fernweh" will die Niederösterreich Werbung insbesondere Gäste aus Wien und den Nachbarländern für einen Winterurlaub gewinnen.