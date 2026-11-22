i NÖ setzt auf Pflegekräfte aus Vietnam. Doch nicht alle sind begeistert. iStock (Symbolbild) Frust im Spital Harte Kritik: "Pfleger aus Vietnam vergessen Aufgaben" NÖ setzt auf Pflegekräfte aus Vietnam. Doch nicht alle sind begeistert. Ein Pfleger aus St. Pölten berichtet von Problemen im Klinikalltag. Von Elena Lick 22.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederösterreich setzt im Kampf gegen den Personalmangel verstärkt auf Pflegekräfte aus Vietnam – "Heute" berichtete. Weitere 110 sollen künftig in heimischen Einrichtungen arbeiten. Doch das Projekt stößt nicht überall auf Begeisterung.

Ein Pfleger aus einem Spital in Niederösterreich schildert gegenüber "Heute" seine Bedenken.

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Mehr Arbeit für Kollegen

Vor allem die zusätzliche Belastung bereitet ihm Sorgen. Seiner Erfahrung nach würden manche der angeworbenen Pflegekräfte Aufgaben vergessen oder nicht sorgfältig genug erledigen. Erfahrene Kollegen müssten deshalb häufiger nachkontrollieren. Ob dieser Aufwand über die übliche Einschulung neuer Mitarbeiter hinausgeht, bleibt jedoch offen.

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Auch sprachlich gäbe es immer wieder Hürden. So können die vietnamesischen Pflegekräfte zwar ausreichend Deutsch sprechen, tun sich jedoch mit Dialekten schwer. "Besonders ältere Patienten, die im starken Dialekt sprechen, bereiten den vietnamesischen Pflegern Schwierigkeiten", so der Pfleger gegenüber "Heute".

Zweifel an langfristiger Lösung

Der Pfleger bezweifelt außerdem, dass die Anwerbung den Personalmangel langfristig lösen kann. Seiner Einschätzung nach würden viele der vietnamesischen Pflegekräfte nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen. Mit dem verdienten Geld wollen sie etwa ihre Familien unterstützen.

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Stattdessen sollte das Land stärker in bestehendes Personal investieren. "Es gibt keinen Kollegen, der nicht mindestens einmal pro Woche über einen Jobwechsel nachdenkt", schildert er die Stimmung im Spital.

Dass viele Beschäftigte mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind, zeigte bereits eine Befragung der Arbeiterkammer Niederösterreich aus dem Jahr 2023. Damals dachte jede vierte befragte Pflegekraft mindestens einmal pro Woche über einen Berufswechsel nach.

Kritik nicht erwünscht?

Auch den Umgang mit kritischen Stimmen sieht der Mitarbeiter problematisch. Er habe den Eindruck, dass Einwände gegen das Projekt nicht gerne gehört würden, weil es sich um eine Initiative des Landes handle.

Sein Wunsch an die Politik: "Mit den Leuten aus der Pflege sprechen, statt über sie zu sprechen." Zudem müssten die Arbeitsbedingungen an die heutigen Anforderungen angepasst werden. So könnten möglicherweise auch ehemalige Pflegekräfte für eine Rückkehr gewonnen werden.