i Kater "Baron" hat schon einige Briefe ans Christkind verfasst, doch bisher musste es immer ins Tierheim fliegen. ©BRIGITTE GRADWOHL Tierische Aktion ab heute Sechs Weihnachten im Tierheim! Gibt's heuer ein Wunder? Mehr als 50 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf haben ihre Wunschzettel ans Christkind geschrieben und manche warten schon jahrelang auf ein Zuhause. Von Heute Tierisch 16.11.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 50 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf haben ihre Wunschzettel ans Christkind geschrieben. Manche warten schon seit Jahren auf ein liebevolles Zuhause. Jetzt können Tierfreunde ihnen zumindest einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllen.

Ein warmes Plätzchen, ein bisschen Spielzeug oder einfach nur das Lieblingsfutter: Was für unsere verwöhnten Haustiere selbstverständlich ist, bedeutet für viele Tierheimtiere ein kleines Stück vom großen Glück. Mit der diesjährigen Christkind-Aktion möchte Tierschutz Austria deshalb mehr als 50 Schützlingen eine ganz besondere Weihnachtsfreude bereiten. Und hinter jedem Wunschzettel steckt ein berührendes Schicksal.

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Sechs Weihnachten ohne eigene Familie

Besonders ans Herz geht die Geschichte von Kater "Baron". Bereits zum sechsten Mal verbringt der verschmuste Vierbeiner Weihnachten im Tierschutzhaus Vösendorf. Er hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, doch seine Liebe zu Menschen ist ungebrochen. Am liebsten springt er seinen Bezugspersonen auf die Schultern, um ihnen ganz nahe zu sein. Auf seinem Wunschzettel stehen Sensitive-Futter und ein Kratzkarton. Sein größter Wunsch bleibt allerdings ein eigenes Zuhause.

Auch Stubentiger "Danny McCormack" wünscht sich liebe Menschen, denn von seiner Familie wurde der schöne Rassekater einfach auf einem Müllplatz ausgesetzt. ©BRIGITTE GRADWOHL

Auch der neun Kilogramm schwere Kater "Danny McCormack" hat schon Schreckliches erlebt: Der sanfte Riese wurde einfach in einer Transportbox auf einem Müllplatz ausgesetzt. Zu Weihnachten wünscht er sich Carny-Dosenfutter und einen gemütlichen Fensterliegeplatz, von dem aus er die Welt beobachten kann.

Vom Rassehund bis zur Taube

Chow-Chow-Dame "Bianca" braucht aufgrund ihrer Diabeteserkrankung täglich Insulin und spezielles Futter. Neben Diabetikerfutter würde sie sich über einen Kong zum Spielen freuen. Und damit auch die oft übersehenen Tierheimbewohner nicht vergessen werden, hat sogar Taube "Martin" einen Wunschzettel geschrieben: Taubenfutter und A21-Aufzuchtfutter würden ihr Weihnachtsfest verschönern.

Die zuckerkrankge "Bianca" würde sich so sehr über einen Kong zu Weihnachten freuen. ©BRIGITTE GRADWOHL

"Besonders für unsere Langsitzer, die schon länger als ein Jahr auf ein neues Zuhause warten, ist diese Aktion etwas ganz Besonderes", erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Auch Taube "Martin" hat für sich und seine Artgenossen ein paar Wünsche notiert. ©Brigitte Gradwohl

So einfach geht's

Vom 16. November bis 23. Dezember 2026 können Tierfreunde auf www.christkind-aktion.at einen tierischen Schützling auswählen und sich registrieren. Anschließend erhalten sie dessen persönliche Wunschliste per E-Mail. Die Geschenke können direkt ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht oder bequem per Post beziehungsweise Onlineshop verschickt werden. Die schönsten Momente der Geschenkübergaben werden nach Möglichkeit fotografiert und veröffentlicht. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer einen tierischen Weihnachtssong.

"Jedes Geschenk macht einen echten Unterschied", betont Scheidl.

Und vielleicht geschieht ja sogar ein noch viel größeres Weihnachtswunder: Dass einer der vielen Langsitzer heuer nicht nur ein Geschenk auspacken darf, sondern endlich auch eine Familie findet, bei der er für immer bleiben kann.