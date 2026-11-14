i Das "Okapi" wird auch als "Einhorn des Regenwaldes" bezeichnet, weil es so selten und unerforscht ist. iStock©wrangel Tierisches Phantom Von diesem Tier gab es nach 100 Jahren das erste Bild Es sieht aus wie ein Fantasiewesen und lebt so versteckt, dass selbst Wissenschaftler es kaum zu Gesicht bekommen. Das seltene Okapi ist ein Rätsel. Von Heute Tierisch 14.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinen gestreiften Beinen, dem dunkelbraunen Fell und den großen Ohren wirkt das Okapi wie eine eigenwillige Mischung aus Zebra, Pferd und Giraffe. Tatsächlich ist die Giraffe sein einziger heute lebender naher Verwandter. Doch während diese weithin sichtbar durch Afrikas Savannen streift, führt das Okapi ein Leben im Verborgenen – tief in den dichten Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo.

Das Phantom des Regenwaldes

Erst 1901 wurde das Okapi (Okapia johnstoni) wissenschaftlich beschrieben. Den Menschen in seiner Heimat, insbesondere indigenen Gemeinschaften, war das Tier allerdings schon lange vorher bekannt. Für europäische Forscher blieb es hingegen über Jahrhunderte praktisch unsichtbar.

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Das hat gute Gründe: Okapis leben überwiegend einzelgängerisch, bewegen sich vorsichtig durch das dichte Unterholz und meiden menschliche Begegnungen. Ihr ausgezeichnetes Gehör hilft ihnen dabei, Gefahren frühzeitig wahrzunehmen. Die großen, beweglichen Ohren können Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen erfassen.

Schon eine sehr lustiges Tier, das Okapi. iStock©kevdog818

Auch ihre Lebensweise erschwert die Forschung. Die Tiere bewohnen schwer zugängliche tropische Wälder, in denen direkte Beobachtungen äußerst schwierig sind. Statt Okapis selbst zu sehen, müssen Wissenschaftler häufig ihre Spuren, Hinterlassenschaften oder Aufnahmen von Kamerafallen auswerten.

Erst 2008 gelang ein sensationelles Foto

Wie schwer das Okapi aufzuspüren ist, zeigt eine erstaunliche Tatsache: Erst 2008 gelang die erste Aufnahme eines wild lebenden Okapis durch eine Kamerafalle. Mehr als ein Jahrhundert nach seiner wissenschaftlichen Beschreibung!

Doch mittlerweile helfen moderne Methoden, die Geheimnisse des scheuen Waldbewohners zu entschlüsseln. Wissenschaftler untersuchen beispielsweise DNA aus Kotproben. Damit können sie nachweisen, wo Okapis leben, ohne die Tiere überhaupt zu sehen.

Fakten-Check: Verwandtschaft: Trotz seiner Zebrastreifen gehört es zur Familie der Giraffen. Zunge: Seine lange, dunkle Greifzunge hilft beim Abstreifen von Blättern und kann sogar die eigenen Augen erreichen. Nachwuchs: Okapi-Mütter verstecken ihre Kälber im Unterholz. Die Jungtiere setzen in den ersten Lebenswochen ungewöhnlich selten Kot ab – vermutlich, um keine Raubtiere anzulocken Tarnung: Die auffälligen Streifen lösen im wechselnden Licht des Regenwaldes die Körperkonturen optisch auf. Heimat: Wild lebende Okapis kommen ausschließlich in der Demokratischen Republik Kongo vor.

Eine 2015 veröffentlichte Studie im Journal of Zoology lieferte auf diese Weise wertvolle Erkenntnisse über ihre Sozialstruktur und Fortpflanzung. Die Forscher bestätigten unter anderem, dass Okapis überwiegend einzelgängerisch leben und männliche Tiere größere Entfernungen zwischen Populationen zurücklegen können.

Geheimsprache

Besonders verblüffend ist eine Entdeckung der San Diego Zoo Wildlife Alliance: Okapis verständigen sich teilweise über extrem tieffrequente Laute, die für menschliche Ohren nicht hörbar sind. Forscher vermuten, dass diese Kommunikation vor allem zwischen Müttern und ihren versteckten Jungtieren eine Rolle spielt. So könnten die beiden Kontakt halten, ohne durch deutlich hörbare Rufe unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Funktion ist allerdings noch nicht abschließend bewiesen.

Die weiblichen Okapis haben keinen "Hörner" - oder besser gesagt, Ossicone – knöcherne, von Haut und Fell überzogene Stirnfortsätze - wie sie auch Giraffen besitzen. iStock©Edwin_Butter

Das größte Geheimnis könnte sein Überleben sein

So faszinierend das Okapi ist, so bedrohlich sieht seine Zukunft aus. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art als stark gefährdet (Endangered) ein. Wilderei, Abholzung, illegaler Bergbau und bewaffnete Konflikte bedrohen seinen Lebensraum.

Besonders dramatisch: Weil die Tiere derart schwer zu erfassen sind, lässt sich nicht einmal zuverlässig bestimmen, wie viele Okapis heute noch in den Regenwäldern leben. Eine 2025 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung unterstreicht insbesondere die Bedrohung durch Bergbau und Lebensraumzerstörung. Allerdings beruhen ihre Berechnungen auf begrenzten Bestandsdaten und mathematischen Modellen – nicht auf einer vollständigen Zählung der Tiere.

Das Okapi ist damit nicht nur eines der außergewöhnlichsten Säugetiere der Erde, sondern auch ein Symbol dafür, wie wenig wir über manche Bewohner unseres Planeten noch wissen. Und wie dringend wir sie schützen müssen, bevor ihre Geheimnisse für immer verloren gehen.