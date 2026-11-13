i Im berüchtigten Loch Ness haben sich Biber nach 500 Jahren wieder angesiedelt. Getty Images/iStockphoto Tierische Wiederkehr Nessie hat Konkurrenz! Nach 500 Jahren ist er zurück Im schottischen Loch Ness gibt es endlich wieder echte "Monster" – diese sind ziemlich niedlich, haben große Zähne und arbeiten für den Naturschutz. Von Heute Tierisch 13.11.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die Welt seit Jahrzehnten vergeblich nach dem sagenumwobenen Ungeheuer von Loch Ness sucht, sind jetzt tatsächlich sechs außergewöhnliche Wasserbewohner aufgetaucht. Und diesmal gibt es sogar Beweisfotos! Nach unglaublichen 500 Jahren sind die Biber in die Gewässer rund um den berühmtesten See Schottlands zurückgekehrt. Nessie muss sich also auf neue Nachbarn einstellen.

Sechs neue Bewohner mit Baugenehmigung

Am 4. November wurde eine sechsköpfige Biberfamilie in einem kleinen See auf dem weitläufigen Dundreggan-Naturschutzgelände in den schottischen Highlands freigelassen. Mama Biber, zwei etwa zweijährige Jungtiere und drei Babys, die erst heuer geboren wurden, dürfen dort nun nach Herzenslust schwimmen, knabbern und bauen.

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Die Rückkehr ist eine kleine Sensation: Zuletzt wurden Biber in der Region um Loch Ness in den Jahren 1526 und 1527 schriftlich erwähnt. Danach verschwanden die fleißigen Nager durch intensive Bejagung aus Schottland. Während Nessie also seit Jahrhunderten für Schlagzeilen sorgt, haben ihre neuen Nachbarn tatsächlich eine bewegte Vergangenheit.

Nessie macht Urlaub - die Biber arbeiten

Anders als das sagenumwobene Seeungeheuer sind Biber übrigens ausgesprochen nützliche Bewohner. Mit ihren Dämmen und Kanälen schaffen sie neue Feuchtgebiete, bieten zahlreichen Tierarten Lebensraum und können sogar dabei helfen, Überschwemmungen abzumildern. Wo Biber werkeln, profitieren unter anderem Frösche, Libellen, Vögel und Fledermäuse.

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Hinter dem ungewöhnlichen Comeback steckt das "Ness Beaver Project" der Naturschutzorganisationen Trees for Life und Beaver Trust. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen mindestens 15 Biberfamilien in den Gewässern rund um Loch Ness eine neue Heimat finden. Die ersten sechs Neuankömmlinge fühlten sich offenbar sofort wohl. Sie erkundeten neugierig das Wasser, putzten sich gegenseitig und knabberten bereits genüsslich an der Vegetation.

Ob Nessie über die neue Nachbarschaft erfreut ist, bleibt natürlich ein Geheimnis. Eines steht aber fest: Während das berühmte Monster noch immer auf seinen wissenschaftlichen Existenzbeweis wartet, haben die Biber ihren großen Auftritt längst geschafft. Und der ist wirklich biberstark!