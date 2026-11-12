i Auch die kuschelige Höhle wird inzwischen der Innenbox vorgezogen. © FOUR PAWS Tierische Freude So schön! Trauma-Bär "Dunbar" traut sich endlich raus Im BÄRENWALD Arbesbach (NÖ) sorgt ein schwer traumatisierter Bär jetzt für Freudentränen. "Dunbar" traut sich endlich ins Freie. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind die kleinen Wunder, die im Tierschutz oft die größte Bedeutung haben. Eines davon trägt den Namen "Dunbar". Der fast blinde Braunbär wurde im Sommer 2025 von der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN aus Aserbaidschan gerettet und in den BÄRENWALD Arbesbach gebracht. Doch seine Vergangenheit hatte tiefe Spuren hinterlassen: Aus Angst vor seiner neuen Umgebung verbrachte Dunbar fast seine gesamte Zeit zurückgezogen in seiner sicheren Innenbox. Nun gibt es endlich Grund zum Jubeln!

Drei Bärenbeine und ein riesiger Fortschritt

Was für andere Bären selbstverständlich ist, erforderte von Dunbar unglaublichen Mut. Als die Pfleger ihm erstmals einen Teil seines Außenbereichs zugänglich machten, wagte er sich zunächst nur mit drei Beinen hinaus. Das vierte blieb lieber auf vertrautem Boden. Dann zog sich der vorsichtige Bär wieder zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch Dunbar gab nicht auf. Beim nächsten Versuch spazierte er tatsächlich ins Freie, umrundete eine kleine Höhle und verschwand schließlich darin. Seither wird der mutige Bär immer selbstbewusster.

„Es ist wunderbar zu sehen, dass Dunbar mehr Vertrauen gefasst hat. Während er früher sofort in die Innenbox geflüchtet ist, sobald wir uns mit seinem Futter näherten, ist er eines Tages ruhig draußen liegen geblieben und fing sofort an zu fressen“ Gerlinde Mairhofer Tierpflegerin

Langsam wird aus Angst, Vertrauen

Für einen Bären, der jahrelang auf engstem Raum leben musste, kann selbst ein großzügiges Gehege zunächst beängstigend sein. Deshalb werden gerettete Tiere im BÄRENWALD behutsam an ihre neue Umgebung gewöhnt. Dunbar durfte selbst entscheiden, wann er bereit für den nächsten Schritt war.

Dunbar ist fast blind und deshalb ganz besonders vorsichtig. © FOUR PAWS

Und offenbar hat der tapfere Bär inzwischen einen neuen Lieblingsplatz gefunden: seine kleine Höhle im Außenbereich. Anfangs schleppte er seinen Futtersack noch lieber zurück in die Innenbox. Mittlerweile bleibt er immer länger draußen und schläft sogar regelmäßig in seinem neuen Versteck.

Ein besonderer Winterwunsch

Für das Team von VIER PFOTEN ist Dunbars Entwicklung ein emotionaler Meilenstein. Denn jeder Schritt ins Unbekannte bedeutet für den schwer traumatisierten Bären ein Stück zurückgewonnene Lebensqualität.

„Wir sind überglücklich über dieses gewonnene Vertrauen. Und sehr stolz auf Dunbar, dass er sich aus seiner Komfortzone raustraut“

So sah sein Zuhause noch bis vor einem Jahr aus ... ©Vier Pfoten

Nun haben seine Pfleger einen ganz besonderen Wunsch: Dunbar soll in seiner geliebten Höhle erstmals in seinem Leben Winterruhe halten. Ob er sich diesen Wunsch erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Doch eines steht schon jetzt fest: Dunbar hat etwas unglaublich Wertvolles wiedergefunden – den Mut, seiner Welt zu vertrauen.