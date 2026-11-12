i Kater "Molly" (man dachte wohl zuerst, es sei ein Mädchen) wäre fast an der unverdaulichen Kost gestorben. ©Tierschutz Austria Tierisch schwere Kost Vom Kondom bis zum Löffel: Molly verschluckt BH-Träger Ein Löffel, Kondome, Münzen und jetzt einen BH-Träger: Was Tierärzte bei Tierschutz Austria aus Tiermägen holen, lässt nicht nur Tierfreunde staunen. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was haben ein durchsichtiger BH-Träger, der Kopf einer Spielzeugschlange, Rolloschnüre, Cent-Münzen und Kondome gemeinsam? Richtig: Sie gehören definitiv nicht auf den Speiseplan unserer Haustiere. Trotzdem landeten all diese Gegenstände in den vergangenen Monaten auf den Operationstischen von Tierschutz Austria. Sogar ein Löffel musste aus einem tierischen Verdauungstrakt entfernt werden.

Ein BH-Träger wurde Molly zum Verhängnis

Besonders dramatisch verlief die Geschichte des erst zweijährigen Katers "Molly". Der neugierige Stubentiger hatte einen durchsichtigen BH-Träger verschluckt – mit gefährlichen Folgen. Eine Operation wurde notwendig, um den Fremdkörper zu entfernen.

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Zum Glück ging alles gut: Molly hat den Eingriff überstanden und erholt sich inzwischen im Katzenhaus vom Wiener Tierschutzverein. Sein Zustand ist stabil, die Prognose erfreulich. "Molly hatte Glück. Viele andere Tiere haben dieses Glück nicht", warnt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Wenn der Geldbeutel über Leben und Tod entscheidet

Doch Mollys Geschichte hat auch eine traurige Seite. Sein Besitzer konnte sich die notwendige tierärztliche Behandlung schlicht nicht leisten. Ein Problem, das laut Tierschutz Austria immer mehr Tierhalter vor eine verzweifelte Entscheidung stellt: Was tun, wenn das geliebte Haustier dringend Hilfe braucht, aber das Geld für eine lebensrettende Operation fehlt? Die Tierschutzorganisation fordert deshalb, dass tierärztliche Notfallversorgung nicht vom finanziellen Hintergrund der Tierbesitzer abhängig sein darf.

Warum fressen Tiere Dinge, die keine Nahrung sind?

Hinter dem wiederholten Verschlucken ungewöhnlicher Gegenstände kann das sogenannte Pica-Syndrom stecken. Dabei nehmen Tiere gezielt Materialien auf, die eigentlich nicht essbar sind – etwa Plastik, Stoff, Gummi oder Schnüre. Mögliche Ursachen sind Stress, Langeweile, Verhaltensprobleme oder gesundheitliche Erkrankungen.

Besonders tückisch sind Fäden, Schnüre und Bänder. Sie können sich im Verdauungstrakt festsetzen und den Darm gefährlich zusammenziehen. Im schlimmsten Fall drohen schwere Verletzungen, ein Darmverschluss oder sogar der Tod.

Tierschutz Austria appelliert deshalb an alle Tierhalter, bei Verdacht auf einen verschluckten Fremdkörper keine Zeit zu verlieren. Denn was zunächst wie ein kurioser Zwischenfall klingt, kann innerhalb kurzer Zeit zum lebensbedrohlichen Notfall werden.

Infobox: Achtung, Lebensgefahr!

Erbrechen, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, auffällige Müdigkeit oder erfolgloser Kotabsatz können auf einen verschluckten Fremdkörper hindeuten. Nicht jeder Fremdkörper verursacht sofort Beschwerden. Besonders wichtig: Hängt eine Schnur aus dem Maul oder After, darf keinesfalls daran gezogen werden! Auch Erbrechen sollte niemals eigenständig ausgelöst werden. Bei Verdacht ist umgehend tierärztlicher Rat einzuholen.