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Unsere Großstädte sind schon längst kein geeignetes
Unsere Großstädte sind schon längst kein geeignetes "Pflaster" mehr für die treuen Vierbeiner.
Sabine Hertel
Tierische Kritik

Stures Wien? In diesen Städten sind Fiaker passé

Während in Wien und Salzburg noch immer auf alte Traditionen gesetzt wird, haben andere Städte längst Konsequenzen gezogen und Pferde verabschiedet.
Von Heute Tierisch
12.11.2026, 15:25
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Klappernde Hufe auf Kopfsteinpflaster, nostalgische Kutschen und romantische Stadtrundfahrten: Was für Touristen wie eine Reise in die Vergangenheit wirkt, ist für die Pferde harte Arbeit inmitten von Verkehr, Lärm, Abgasen und sommerlicher Hitze. Und während die einen darin ein schützenswertes Kulturgut sehen, stellen Tierschützer eine unbequeme Frage: Muss im 21. Jahrhundert wirklich noch ein Lebewesen eine Kutsche ziehen, damit Menschen ein bisschen Nostalgie genießen können?

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Immer mehr Städte hinterfragen diese jahrhundertealte Tradition. Manche haben touristische Pferdekutschen bereits abgeschafft, andere setzen auf elektrische Alternativen. Doch ausgerechnet in Österreich, wo Tierschutz als Staatsziel verankert ist, gehören Fiaker weiterhin zum touristischen Alltag.

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Tradition darf kein Freibrief für Tierleid sein

Natürlich bedeutet nicht jede Kutschenfahrt automatisch Tierquälerei. Pferde sind grundsätzlich in der Lage, Lasten zu ziehen, und verantwortungsvolle Haltung, ausreichende Ruhezeiten sowie tierärztliche Betreuung können Belastungen reduzieren. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wie gut lassen sich die Bedürfnisse der Tiere mit den Bedingungen einer modernen, dicht befahrenen Großstadt vereinbaren?

Die Befürworter verweisen auf jahrhundertealte Traditionen, Arbeitsplätze und den touristischen Wert. Tierschützer halten dagegen, dass Lärm, Verkehr, Hitze und harte Straßenbeläge vermeidbare Belastungen darstellen – zumal längst Alternativen existieren.

Brüssel beweist, dass nostalgische Stadtrundfahrten auch ohne Pferde möglich sind. New York zeigt, dass selbst eine über 150 Jahre alte Tradition politisch beendet werden kann.

red, 12.11.2026, 15:25
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