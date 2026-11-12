i Luftaufnahmen des Gebäudeeinsturzes in New York. REUTERS/Angelina Katsanis Opferzahlen steigen Haus in New York eingestürzt – Tote und viele Verletzte In New York ist am Mittwoch ein dreistöckiges Gebäude eingestürzt. Mindestens zwei Menschen starben, 17 wurden verletzt. Die Suche läuft. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 06:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen mitten in New York! Im Stadtteil Brooklyn ist am Mittwochnachmittag (11. November) ein dreistöckiges Gebäude teilweise eingestürzt. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben, 17 weitere wurden verletzt. Unter den Betroffenen befinden sich auch sieben Kinder.

Das Unglück ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit im Viertel Flatbush, an der Kreuzung Flatbush Avenue und Bedford Avenue. Das Gebäude, in dessen Erdgeschoß sich ein Geschäft und darüber Wohnungen befanden, stürzte in eine angrenzende Baugrube. Mehrere Menschen wurden unter den Trümmern eingeschlossen.

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Schwangere Frau lebend aus Trümmern gerettet

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Feuerwehrleute durchsuchten die Trümmer mit Spürhunden, Drohnen und Spezialgeräten. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, wie Verletzte auf Tragen aus den Überresten des Gebäudes gebracht werden.

Besonders dramatisch: Mehr als zwei Stunden nach dem Einsturz konnten die Retter eine Frau lebend aus den Trümmern bergen. Ihr Ehemann, der verzweifelt nach seiner schwangeren Frau gesucht hatte, erklärte gegenüber Reportern erleichtert, dass sie am Leben sei.

Vier Verletzte befinden sich nach Angaben der Feuerwehr in kritischem Zustand. Zwölf weitere Menschen sind in stabilem Zustand. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen.

Bürgermeister spricht von verheerendem Unglück

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani zeigte sich erschüttert. Bei einer Pressekonferenz bezeichnete er den Einsturz als verheerend. Gleichzeitig dankte er den Einsatzkräften für ihre gefährliche Arbeit.

Die Rettungsaktion gestaltet sich äußerst schwierig. Teile des beschädigten Gebäudes sind instabil, die Behörden befürchten weitere Einstürze. Noch ist unklar, ob sich zusätzliche Menschen unter den Trümmern befinden. Die Suche könnte deshalb mehrere Tage dauern.

Bauarbeiten als mögliche Ursache?

Die Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt. Direkt neben dem eingestürzten Gebäude fanden zum Zeitpunkt des Vorfalls Bauarbeiten statt. Auf dem Grundstück wurde eine Baugrube ausgehoben.

Die zuständigen Behörden untersuchen nun, ob die Arbeiten mit dem Einsturz zusammenhängen könnten. Auch benachbarte Gebäude werden auf mögliche Schäden und ihre Stabilität überprüft. Die Polizei sperrte mehrere Straßen rund um den Unglücksort ab. Anrainer wurden aufgefordert, das Gebiet großräumig zu meiden.

Besonders erschütternd: Bei dem Unglück wurde auch die Außenwand eines benachbarten Hauses weggerissen. Schlafzimmer und Möbel standen plötzlich völlig frei. Während die Ermittlungen zur Ursache laufen, kämpfen sich die Retter weiter durch die Trümmer. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen.