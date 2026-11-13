i Man könnte meinen, der Vogel sei aus der Muppet-Show entsprungen. ©glomex Tierisch ungewöhnlich So skurril sieht dieses Nachttier bei Tageslicht aus Ein seltsamer Vogel mit riesigen, gelben Glupschaugen sorgte in Brasilien für staunende Gesichter. Untertags sieht man dieses Tier eigentlich nie. Von Heute Tierisch 13.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Vögel zwitschern fröhlich, andere beeindrucken mit buntem Gefieder – und dann gibt es den Urutau. Dieser schräge Geselle sieht aus, als hätte ihn jemand mitten aus einem Comic geholt. Anfang November sorgte der nachtaktive Vogel im brasilianischen Campo de Aviação für reichlich verdutzte Gesichter, als er sich ausgerechnet auf einer Hausmauer niederließ.

Tarnung? Schwierig mit diesen Augen

Normalerweise ist der Urutau, auch Tagschläfer oder Geistervogel genannt, ein absoluter Meister der Tarnung. Sein graubraunes Gefieder sieht aus wie Baumrinde, weshalb er tagsüber stundenlang regungslos auf Ästen sitzt. Motto: Wer sich nicht bewegt, wird auch nicht gesehen!

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Doch auf einer Hausmauer funktioniert dieser Trick offenbar nur bedingt. Als der ungewöhnliche Besucher dann auch noch seine riesigen, knallgelben Augen aufriss und seinen erstaunlich großen Schnabel öffnete, war es mit der Tarnung endgültig vorbei. Ein Anblick irgendwo zwischen verschlafenem Waldgeist und völlig entsetztem Comic-Charakter!

Nachts Jäger, tagsüber Schlafmütze

Der Urutau (Nyctibius griseus) ist in Mittel- und Südamerika heimisch und geht erst nach Sonnenuntergang auf Insektenjagd. Tagsüber möchte er vor allem eines: bitte nicht gestört werden!

Auch sein Gesang ist ziemlich speziell. Statt fröhlichem Gezwitscher gibt der Vogel lang gezogene, beinahe gespenstische Laute von sich, die an menschliches Wehklagen erinnern. Kein Wunder, dass sich in Brasilien zahlreiche Legenden um den geheimnisvollen "Geistervogel" ranken. Übrigens: Der ungewöhnliche Besucher war laut dem herbeigerufenen Biologen Vinícius Cavati kerngesund und völlig harmlos.

Ob der Urutau nach seinem unfreiwilligen Auftritt wieder ein ruhigeres Schlafplätzchen gefunden hat, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Wer solche Augen macht, darf sich über neugierige Blicke wirklich nicht wundern.