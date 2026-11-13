i Am häufigsten kommen Mäuse, Zebrafische, Frösche und Haushühner zum Einsatz. Getty Images/iStockphoto Tierische Statistik Weniger Tierversuche, dafür aber schmerzvollere Österreichs Tierversuchsstatistik zeigt einen starken Anstieg besonders belastender Versuche: 23.006 Tiere fielen 2025 in die schwerste Kategorie. Von Heute Tierisch 13.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die meisten Versuchstiere sind Mäuse, Zebrafische und Frösche. Das geht aus der Tierversuchsstatistik 2025 hervor, die das zuständige Wissenschaftsministerium veröffentlicht hat.

Vier Schweregrade

Das Tierversuchsgesetz teilt Versuche in vier Schweregrade ein. Mit 102.044 Tieren entfiel mehr als die Hälfte auf die Kategorie "gering" (Schweregrad zwei). Im Jahr 2024 waren es 105.099 Tiere. Dazu zählen Versuche, bei denen den Tieren "kurzzeitig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste" zugefügt werden.

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Auch Eingriffe ohne wesentliche Beeinträchtigung des Wohlergehens oder des Allgemeinzustands fallen darunter, etwa Biopsien an Ohr- oder Schwanzspitzen.

Wofür werden Versuchstiere eingesetzt? Grundlagenforschung: Erforschung des Immunsystems, des Gehirns, der Gene, des Stoffwechsels und biologischer Prozesse. Krankheitsforschung: Untersuchungen zu Krebs, Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Krankheiten. Entwicklung und Prüfung von Medikamenten: Untersuchung von Wirksamkeit, Verträglichkeit und möglichen Nebenwirkungen. Sicherheits- und Giftigkeitsprüfungen: Bewertung bestimmter chemischer Stoffe und medizinischer Produkte, soweit Tierversuche rechtlich vorgesehen oder erforderlich sind. Ausbildung und Weiterbildung: In begrenztem Umfang werden Tiere auch für wissenschaftliche und medizinische Ausbildungszwecke eingesetzt.

Versuche unter Vollnarkose, aus der das Tier nicht mehr erwacht, gelten als Schweregrad eins. Im Vorjahr wurden 4.467 Tiere solchen sogenannten Terminalversuchen unterzogen. 2024 waren es 4.627.

Zum Schweregrad drei zählen Versuche, die "kurzzeitig mittelstarke Schmerzen, Leiden oder Ängste oder lang anhaltende geringe Schmerzen" verursachen. Dazu gehören etwa chirurgische Eingriffe unter Narkose, nach denen mittelstarke Schmerzen auftreten. Im Vorjahr waren davon 58.850 Tiere betroffen, 2024 noch 75.479.

Deutlich mehr Tiere in der Kategorie "schwer"

Die höchste Stufe umfasst Versuche mit "starken Schmerzen, schweren Leiden oder Ängsten oder lang anhaltenden mittelstarken Schmerzen, Leiden oder Ängsten". Beispiele sind Verpflanzungen artfremder Gewebe oder die längere vollständige Isolierung geselliger Tiere.

Im Vorjahr fielen 23.006 Tiere in diese Kategorie. 2024 waren es 10.671. Damit war fast jedes achte Versuchstier betroffen.

Die meisten Tiere wurden für die Grundlagenforschung zum Nervensystem verwendet: 27.085. Es folgten die angewandte Forschung zu Infektionskrankheiten des Menschen mit 22.885 Tieren sowie die Grundlagenforschung zum Immunsystem mit 19.882.

Am häufigsten kamen Mäuse zum Einsatz (128.807), gefolgt von Zebrafischen (21.958), Fröschen (11.694) und Haushühnern (6.588).