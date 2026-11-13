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Vielleicht hat es der Ziege auch einfach nur dort so gut gefallen ...
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Tierisch verschaukelt

17 Tage auf der Klippe, doch Ziege pfeift auf Rettung

Eine wilde Ziege sorgte auf Hawaii für Aufregung. Fast zwei Wochen saß sie auf einem hohen Felsvorsprung fest – doch Hilfe brauchte sie gar nicht.
Von Heute Tierisch
13.11.2026, 13:09
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Ziegen gelten bekanntlich als stur, schwindelfrei und ziemlich abenteuerlustig. Ein besonders eigenwilliges Exemplar stellte diese Eigenschaften nun auf Hawaii eindrucksvoll unter Beweis. Nahe dem beliebten Ehukai Pillbox Trail in Pupukea auf Hawaii hatte sich eine wilde Ziege auf einen schmalen Felsvorsprung verirrt – und saß dort offenbar fast zwei Wochen lang fest. Für besorgte Tierfreunde begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

Rettungsaktion? Nein, danke

Am 10. November machten sich schließlich freiwillige Helfer auf den Weg, um die ungewöhnliche Bergsteigerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Schließlich konnte niemand wissen, wie lange das Tier auf dem gefährlichen Felsen noch durchhalten würde.

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Doch die Rettung gestaltete sich schwierig. Das Gelände war steil, der Zugang kompliziert und die Ziege offenbar wenig daran interessiert, ihren unfreiwilligen Aussichtsposten aufzugeben. Während sich die Helfer also den Kopf darüber zerbrachen, wie sie das Tier sicher erreichen könnten, schien die vierbeinige Kletterexpertin ihre ganz eigene Strategie zu verfolgen.

Lustiges G'frast!

Am nächsten Morgen dann die Überraschung: Die Ziege hatte ihren Felsvorsprung plötzlich aus eigener Kraft verlassen! Ganz ohne menschliche Unterstützung schaffte sie den Weg von der Klippe und beendete damit ihre unfreiwillige Bergtour. Ob sie tatsächlich die gesamte Zeit über festsaß oder zwischendurch doch einen Weg zu Futter und Wasser fand, ist nicht bekannt.

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Fest steht allerdings, dass Ziegen hervorragende Kletterer sind. Ihre gespaltenen Hufe und die griffigen Sohlen ermöglichen ihnen selbst auf steilen, felsigen Untergründen erstaunlich sichere Bewegungen. Trotzdem können auch die besten Kletterkünstler in Schwierigkeiten geraten.

Für die freiwilligen Retter gab es jedenfalls ein Happy End – wenn auch eines mit einem kleinen Augenzwinkern. Denn nach fast zwei Wochen auf der Klippe bewies die Ziege eindrucksvoll: Hilfe ist nett, aber manchmal macht man die Dinge eben lieber selbst!

red, 13.11.2026, 13:09
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