i Nach ihrer Krankheit kämpfte Gertrude sich z urück (Symbolbild). iStock Champion im Bankdrücken Nach Krebs-Schicksal – Gertrude (65) holt Meistertitel Nach Krebs und Unfall kämpfte sich Gertrude Hinteregger (65) zurück an die Hantel. Bei der Meisterschaft holte sie zwei Siege und einen Landesrekord. Von Österreich Heute 28.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schwere Krebserkrankung, ein Unfall und dann dieser Erfolg: Gertrude Hinteregger hat sich zurückgekämpft. Die 65-jährige Kärntnerin trat am 17. Oktober bei der Österreichischen Meisterschaft im Bankdrücken in Innsbruck an – und sorgte dort für einen besonderen Erfolg. Sie holte gleich zwei Siege und stellte einen neuen Landesrekord auf.

Kärntnerin holt zwei Siege

In der Altersklasse Masters AK3 ließ Hinteregger ihre Konkurrenz hinter sich. Sie gewann die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und sicherte sich zusätzlich den Overall-Sieg ihrer Altersklasse. Auch ein neuer Landesrekord ging auf ihr Konto, wie "5 Minuten" berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders stolz auf die Leistung seiner Mutter ist ihr Sohn Martin Hinteregger. Er leitet den Kraftsportverein Kärnten und trainiert die 65-Jährige selbst. Auch er weiß, was es bedeutet, im Kraftsport erfolgreich zu sein: 2026 holte er den Titel "Stärkster Mann Österreichs".

"Als Trainer macht mich dieser Erfolg unfassbar stolz. Zu sehen, wie unsere Jugend über sich hinauswächst. Vor allem auch meine Mama, nach allem, was war, Vollgas gibt und solche Leistungen abliefert – das ist unbezahlbar und inspiriert das gesamte Team."

Auch Nachwuchs räumt bei Meisterschaft ab

Doch nicht nur Gertrude Hinteregger sorgte bei der Meisterschaft für Erfolge. Auch die jungen Athleten des Kraftsportvereins Kärnten aus Villach zeigten starke Leistungen.

Der 16-jährige Juan Antonio Krainer Costa gewann die Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Er stemmte dabei 105 Kilogramm im Bankdrücken. Maximilian Wuggenig, Jahrgang 2008, erreichte in der Klasse bis 120 Kilogramm den zweiten Platz.

Besonders erfolgreich war Alessandro della Pietra (Jahrgang 2009). Er gewann die Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm mit einer Leistung von 180 Kilogramm und holte sich zusätzlich den Overall-Sieg der Jugend. Im Dezember steht für ihn bereits die nächste Herausforderung an: Er möchte bei der Europameisterschaft im Powerlifting in Slowenien antreten.

Die Bilder des Tages i ?

Kärntner Trio holt Mannschaftssieg

Auch in der Teamwertung gab es Grund zum Jubeln: Juan Antonio Krainer Costa, Maximilian Wuggenig und Alessandro della Pietra gewannen gemeinsam die Mannschaftswertung der Jugend.

Der Kraftsportverein Kärnten kehrte damit mit mehreren Meistertiteln, zwei Overall-Siegen und einem neuen Landesrekord aus Innsbruck zurück.