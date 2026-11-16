i Dieses Kälbchen darf "Tato" aufziehen. ©Save Elephant Foundation Tierische Geschichten Ihre Babys wurden verkauft - jetzt darf sie Mama sein Jahrelang wurde Elefantenkuh "Tato" in Thailand ausgebeutet und musste ihre Babys hergeben. Doch beim jüngsten Kalb stellten sich Tierschützer quer. Von Heute Tierisch 16.11.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft: Die 22-jährige Elefantenkuh "Mae Tato" musste bereits zweimal erleben, wie ihr Nachwuchs von ihr getrennt und verkauft wurde. Ihr zweites Kalb verlor sie erst vor fünf Monaten. Nun drohte ihrer gerade einmal sieben Monate alten Tochter "Aliya" dasselbe grausame Schicksal. Doch diesmal sollte alles anders kommen.

Mutter und Tochter gehören zusammen

Als die Tierschutzorganisation "Save Elephant Foundation" erfuhr, dass das kleine Elefantenmädchen verkauft werden sollte, war sofort klar: Eine Rettung kam nur infrage, wenn auch ihre Mutter mit durfte. Gemeinsam mit der Organisation "Planting Peace" und weiteren Unterstützern gelang schließlich die Befreiung der beiden Dickhäuter.

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Am 28. Oktober begann ihre Reise aus den Bergen der thailändischen Provinz Chiang Mai in den geschützten "Elephant Nature Park". Während der Fahrt zeigte Tato eindrucksvoll ihren Mutterinstinkt: Immer wieder schirmte sie ihre kleine Tochter mit ihrem mächtigen Körper ab.

Endlich darf "Aliya" einfach Baby sein

In ihrem neuen Zuhause entdeckt die kleine Aliya jetzt eine völlig andere Welt. Statt für touristische Unterhaltung abgerichtet zu werden, darf sie im Sand spielen, erste Badeversuche unternehmen und sich jederzeit an ihre Mama kuscheln.

Rührend! Wie kann man nur auf die Idee kommen, Mutter und Kind gewaltsam zu trennen? ©Save Elephant Foundation

Besonders herzerwärmend: Wenn Aliya Hunger bekommt, stupst sie ihre Mutter verspielt an und darf trinken, wann immer sie möchte. Derzeit gewöhnen sich beide in einem geschützten Quarantänebereich an ihre neue Umgebung. Später sollen sie Freundschaften mit anderen Elefanten schließen und Teil einer größeren Herde werden.

Ein Happy End mit einem traurigen Wunsch

Für Tato endet damit ein jahrelanger Kreislauf aus Ausbeutung, erzwungener Fortpflanzung und schmerzhaften Trennungen. Ihre jüngste Tochter wird ihr niemand mehr wegnehmen. Doch die Tierschützer haben noch einen großen Wunsch: Sie hoffen, eines Tages auch eines von Tatos verschwundenen Kälbern wiederzufinden und die Familie vielleicht sogar zusammenzuführen.

Die kleine Aliya muss das grausame Schicksal ihrer Geschwister nicht teilen. ©Save Elephant Foundation

Bis dahin darf die Elefantenmama endlich das tun, was ihr so lange verwehrt blieb: ihr Kind beschützen, begleiten und einfach Mutter sein.