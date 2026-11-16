i Auch wenn sie Brot gerne fressen würden, so tut man Schwan, Ente & Co. damit wirklich nichts Gutes. iStock©Dave Primov Tierisch gute Regel Endlich verbieten Gemeinden die unbewusste Tierquälerei Brot schadet Wasservögeln und belastet Badeseen: In Rankweil und Hard ist das Füttern verboten, um Tiere und Wasserqualität zu schützen. Von Heute Tierisch 16.11.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Rankweil gilt das Fütterungsverbot für Wasservögel bereits seit September 2016. Anlass waren Wasserproben aus dem Paspels-See: An der beliebten Badestelle wurden im Sommer starke Verunreinigungen festgestellt. Die Gemeinde sah eine mögliche Ursache in den vielen Wasservögeln rund um Liegewiesen und Seezugänge. Das Verbot soll die Wasserqualität schützen.

Kontrolliert wird die Einhaltung unter anderem vom Fischereiverein Feldkirch. Bei Verstößen kann auch die Polizei einschreiten und ein Organmandat über 20 Euro ausstellen. Bisher sei das laut Gemeinde aber noch nicht nötig gewesen. Zunächst setze man auf Verwarnungen, wie orf.at berichtet.

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Auch in Hard ist das Füttern frei lebender Wasservögel seit 2014 verboten. Die Regelung gilt am Dorfbach, in den Häfen und entlang der Ufer. Die Gemeinde appelliert an Spaziergänger, das Verbot einzuhalten: "Lassen wir die Wasservögel selbst nach Nahrung suchen. So bleiben sie gesund und unser Ufer bleibt ein Ort, an dem Mensch und Natur gut miteinander Platz haben."

Brot schadet den Tieren!

Fachleute von Birdlife Vorarlberg, der Dornbirner Naturschau inatura und des Landes Vorarlberg warnen eindringlich davor, Wasservögel zu füttern. Viele Menschen glauben, den Tieren mit einem Stück Brot etwas Gutes zu tun. Tatsächlich kann die Fütterung ihrer Gesundheit schaden. Brot und Essensreste sind für Enten, Schwäne und andere Wasservögel schwer verdaulich. Gesalzene Speisen können chronische Verdauungsprobleme auslösen. Trockenes Brot quillt im Magen auf.

In der Natur ernähren sich Wasservögel vor allem von Pflanzen und Kleintieren wie Muscheln. Fehlt ihnen diese eiweißreiche Nahrung, drohen Mangelerscheinungen und Fehlentwicklungen. Durch die zusätzliche Fütterung werden die Tiere außerdem träge und anfälliger für Krankheiten.

Jungvögel verlassen sich aufs Füttern

Gefütterte Wasservögel verlernen ihr angeborenes Verhalten und können mit der Zeit Schwierigkeiten bekommen, selbst Nahrung zu finden. Für Jungvögel kann das lebensbedrohlich sein: Lernen sie von ihren Elterntieren nicht, wie die Futtersuche funktioniert, fehlt ihnen eine überlebenswichtige Fähigkeit. Zudem verlieren die Tiere ihre Scheu vor Menschen. Liegen gelassene Futterreste locken auch Ratten und andere Kleintiere ans Ufer.

Wasserqualität leidet

Die Fütterung kann auch den Gewässern schaden. Nicht gefressene Speisereste und zusätzlicher Vogelkot belasten das Wasser und fördern Fäulnisprozesse. Dadurch wachsen mehr Algen, während bei deren Abbau viel Sauerstoff verbraucht wird. In diesem Milieu können Bakterienkolonien entstehen, die für Menschen und Tiere gefährlich sind.

Vor allem bei hohen Temperaturen und schlechter Durchmischung kann verschlucktes Wasser bei Menschen Durchfall und Brechreiz auslösen. Werden die gesetzlichen Grenzwerte bestimmter Fäkalkeime überschritten, muss ein Badeverbot erlassen werden.