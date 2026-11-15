i Wer findet das lustige Kaninchen "Brokkoli" vom Assisi-Hof in Stockerau denn nicht niedlich? ©ÖTV Tierischer Ratgeber Die Kuschelfalle! Finger weg vom "Anfänger-Haustier" Große Kulleraugen, lange Ohren und kuscheliges Fell: Kaninchen erobern schnell jedes Herz. Doch das sogenannte "Anfänger-Haustier" ist es nicht. Von Heute Tierisch 15.11.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade vor Weihnachten warnt der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) vor der unüberlegten Anschaffung von Kaninchen. Denn hinter dem niedlichen Aussehen stecken anspruchsvolle Tiere, die viel Platz, Gesellschaft und tägliche Pflege benötigen. Ein kleiner Käfig und gelegentliche Streicheleinheiten reichen bei Weitem nicht aus.

Schon gar kein Kuscheltier für Kinder

So verlockend es auch sein mag, ein flauschiges Kaninchen unter den Weihnachtsbaum zu setzen: Die sensiblen Fluchttiere sind keine lebenden Stofftiere. Hochheben, Herumtragen und Festhalten bedeuten für sie häufig großen Stress. Manche erstarren sogar vor Angst – was fälschlicherweise als Entspannung interpretiert werden kann.

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„Kommt ein Kaninchen von selbst auf einen Menschen zu, ist behutsames Streicheln am Boden hingegen meist kein Problem“ Alfred Kofler Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof des ÖTV

Käfige sind niemals ein gutes Zuhause

Kaninchen wollen rennen, springen, buddeln und ihre Umgebung erkunden. Ein handelsüblicher Kleintierkäfig kann diesen Bedürfnissen niemals gerecht werden. Ideal ist ein großzügiges, ausbruch- und raubtiersicheres Gehege mit Verstecken, Tunneln und Möglichkeiten zum Graben. Auch eine entsprechend gestaltete Innenhaltung ist möglich.

Ja, man sollte zumindest zwei Kaninchen halten, aber Achtung: Männchen immer sofort kastrieren lassen. ©ÖTV

Besonders wichtig: Kaninchen dürfen nicht alleine leben! Sie sind soziale Tiere, die miteinander kommunizieren, sich gegenseitig putzen und gemeinsam ruhen. Ein Meerschweinchen kann einen Kaninchenpartner übrigens nicht ersetzen. Am besten harmonieren sorgfältig vergesellschaftete, kastrierte Tiere.

Futter und Gesundheit: Ganz schön anspruchsvoll

Auch bei der Ernährung passieren häufig Fehler. Frisches, rohfaserreiches Grünfutter und hochwertiges Heu sind besonders wichtig. Heu sollte ständig verfügbar sein. Zuckerreiche Leckerlis, Getreidemischungen und ungeeignetes Fertigfutter können hingegen Verdauungsprobleme und Übergewicht begünstigen.

5 Dinge, die Kaninchen glücklich machen: - Gesellschaft: Mindestens ein passender Artgenosse ist unverzichtbar. - Bewegung: Viel Platz zum Rennen, Hoppeln und Buddeln statt Käfighaltung. - Ernährung: Frisches Grünfutter, ständig verfügbares Heu und Wasser. - Beschäftigung: Tunnel, Verstecke und abwechslungsreiche Rückzugsorte. - Gesundheit: Regelmäßige Kontrollen, Impfungen und rasche Hilfe bei Krankheit.

Wer Kaninchen hält, muss außerdem genau hinschauen: Fressen die Tiere plötzlich weniger, setzen kaum Kot ab oder verhalten sich ungewöhnlich, ist rasche tierärztliche Hilfe notwendig. Frisst ein Kaninchen nicht mehr, kann das ein lebensbedrohlicher Notfall sein!

Auch hier auf Qualzucht achten!

Besonders kritisch sieht der ÖTV extreme Zuchtmerkmale. Winzige Körper, stark verkürzte Köpfe, Hängeohren oder übermäßig langes Fell können erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Zahnfehlstellungen, chronische Ohrenerkrankungen und Augenprobleme sind mögliche Konsequenzen solcher Zuchtformen.

Das Angorakaninchen gehört ebenfalls zu den Qualzuchten:

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Dass viele Menschen die Bedürfnisse der Tiere unterschätzen, zeigt sich auch am Assisi-Hof: Wegen der zahlreichen abgegebenen Kaninchen musste dort bereits ein weiteres Kaninchenhaus mit großzügigem Auslauf errichtet werden.

Die wichtigste Botschaft des Tierschutzvereins: Kaninchen sind keine unkomplizierten Anfängerhaustiere und schon gar keine spontanen Weihnachtsgeschenke. Wer sich für sie entscheidet, übernimmt Verantwortung für oft acht bis zwölf Jahre.