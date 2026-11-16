i Der kleine Kerl wurde immer wieder alleine auf Wildtierkameras aufzeichnet. ©WWF Australia Tierische Überraschung Der einsamste Ameisenigel ist ja gar nicht so einsam Jahrelang glaubten Tierschützer, dass ein Ameisenigel als letzter seiner Art auf einer australischen Insel überlebt hat. Doch jetzt ist alles anders. Von Heute Tierisch 16.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es nur einen kleinen Stachelritter, um ganz große Hoffnung zu machen! Auf der australischen Insel Lungtalanana, auch Clarke Island genannt, galt ein Ameisenigel lange als möglicherweise letzter Überlebender seiner Art. Der WWF verlieh ihm deshalb den traurigen Spitznamen "Australiens einsamster Ameisenigel". Doch nun scheint klar: Der kleine Kerl hat Gesellschaft.

Einsamkeit nach der Feuer-Hölle

Im Jahr 2014 hatte ein verheerender Buschbrand rund 98 Prozent der Vegetation auf der Insel vor Tasmanien zerstört. Viele heimische Tierarten waren bereits zuvor durch eingeschleppte Raubtiere und menschliche Eingriffe verschwunden. Auch die Ameisenigel schienen ausgelöscht. Als eine Wildkamera 2023 erstmals seit Jahrzehnten wieder einen der stacheligen Gesellen fotografierte, war die Freude riesig. Gleichzeitig stellte sich eine traurige Frage: War dieses Tier tatsächlich der letzte seiner Art auf der Insel?

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Plötzlich sitzt Herr Igel in der Katzenfalle

Im September 2026 staunte Rangerin Tasha Cooper nicht schlecht, als sie eine Falle kontrollierte, die eigentlich für verwilderte Katzen bestimmt war. Darin saß nämlich kein Stubentiger, sondern ein ziemlich verdutzter Ameisenigel! Das Tier hatte sich vorsichtshalber eingerollt und seine Stacheln aufgestellt. Die Rangerin öffnete die Falle und half dem ungewöhnlichen Besucher schließlich behutsam wieder hinaus.

Einen besseren Namen hätte das lustige Tierchen ja gar nicht bekommen können, sieht es doch wirklich aus wie eine Mischung aus Ameisenbär und Igel. iStock©tracielouise

Doch damit nicht genug: Weitere Wildkamera-Aufnahmen zeigten Ameisenigel an mehreren, weit voneinander entfernten Stellen der Insel. Für die Forscher ein starkes Indiz, dass es sich unmöglich immer um denselben kleinen Stachelträger handeln konnte.

Vielleicht sogar 30 anstatt nur zwei

Der Ameisenigel-Experte Stewart Nicol von der Universität Tasmanien hält es inzwischen für möglich, dass mehr als 20 oder sogar 30 dieser außergewöhnlichen Säugetiere auf der Insel leben. Eine genaue Zählung steht allerdings noch aus.

Für die Naturschützer ist die Entdeckung ein riesiger Erfolg. Die Insel soll durch ein umfangreiches Renaturierungsprojekt wieder zu einem sicheren Lebensraum für zahlreiche heimische Tierarten werden. Und Australiens vermeintlich einsamster Ameisenigel? Der muss sich seinen Titel wohl endgültig abschminken. Denn manchmal ist die schönste Überraschung, wenn man eben doch nicht alleine ist!