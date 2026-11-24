i Mehr als 200 Jahre nach seinem Tod lässt sich das Erbgut des Zuchtbullen "Comet" (1804-18015) noch immer in insgesamt 18 Rinderrassen nachweisen. iStock©debibishop Tierische Genetik Vater war Opa: Dieser Inzucht-Bulle veränderte die Welt Sein Vater war gleichzeitig sein Großvater: Zuchtbulle "Comet" war ein Produkt extremer Inzucht. Sein Erbgut steckt in zahlreichen Rinderrassen. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was heutzutage aus genetischer Sicht bedenklich erscheint, galt vor mehr als 200 Jahren als züchterische Meisterleistung. Der 1804 im Nordosten Englands geborene Zuchtbulle "Comet" war ein regelrechter Superstar seiner Zeit. Wie ein internationales Forscherteam unter der Leitung des Trinity College Dublin nun herausfand, ist der genetische Einfluss des berühmten Vierbeiners selbst nach rund 40 Rindergenerationen noch immer erstaunlich groß.

Verstörender Stammbaum

Wer sich den Stammbaum des berühmten Bullen genauer ansieht, muss wohl zweimal hinschauen: Sein Vater "Favourite" war gleichzeitig sein Großvater mütterlicherseits. Die Kuh "Phoenix" wiederum war die Mutter beider Elternteile. Durch diese gezielte Inzucht versuchten damalige Züchter, erwünschte Eigenschaften der Tiere genetisch zu festigen. Ob "Comet" selbst unter gesundheitlichen Folgen dieser extrem engen Verwandtschaft litt, ist historisch nicht dokumentiert.

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Ein Vermögen auf vier Klauen

Trotz seiner fragwürdigen Abstammung war "Comet" heiß begehrt. Im Jahr 1810 wechselte er für die damals sensationelle Summe von 1.000 Guineas den Besitzer – nach heutiger Kaufkraft grob geschätzt ein sechsstelliger Betrag. Dem tierischen Superstar wurde sogar ein eigenes Ölgemälde gewidmet. Bis heute ziert sein Abbild die Abstammungszertifikate britischer Shorthorn-Zuchtgesellschaften.

Folgende Eingriffe muss eine Kuh meistens in der Industrie erdulden:

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Ein alter Zahn verrät sein Geheimnis

Mithilfe der Wurzel eines erhaltenen Backenzahns gelang es den Wissenschaftlern, das Erbgut des historischen Zuchtbullen zu analysieren. Das verblüffende Ergebnis: Rund 58 Prozent seines genetischen Materials sind noch immer im Genpool der heutigen Shorthorn-Rinder nachweisbar. Auch in 17 weiteren Rinderrassen, darunter Angus und Holstein, finden sich Abschnitte seines Erbguts. Diese stehen unter anderem mit der Milch- und Fleischleistung, dem Immunsystem und der männlichen Fruchtbarkeit in Verbindung.

Millionen-Geschäft!

Auch heute noch sind besonders begehrte Zuchtbullen ein lukratives Geschäft. Der US-amerikanische Bulle "SAV America 8018" wurde 2019 für unglaubliche 1,51 Millionen US-Dollar versteigert. Dank künstlicher Besamung können einzelne Bullen mittlerweile sogar Zehntausende Nachkommen zeugen. Besonders wertvolle Zuchttiere werden mitunter auch geklont.

Aus genetischer Sicht ist die enorme Verbreitung des Erbguts einzelner Tiere allerdings nicht unproblematisch: Je kleiner die genetische Vielfalt innerhalb einer Population wird, desto größer kann das Risiko für Erbkrankheiten und gesundheitliche Probleme werden. Die Geschichte von "Comet" zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig der Mensch durch gezielte Zucht in die Genetik einer Tierart eingreifen kann.