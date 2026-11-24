i Seit Samstag fehlt von dem niedlichen Wuschelbären jede Spur. ©privat, Hundesuchhilfe Tierisch verschwunden in Wien Wie vom Erdboden verschluckt! Wurde "Kimmi" gestohlen? Seit Samstag fehlt von Wuschelhund Kimmi in Wien-Hernals jede Spur. Die Suchhelfer schließen mittlerweile auch einen Diebstahl nicht mehr aus. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der die Familie des kleinen Kimmi mittlerweile zur Verzweiflung treibt. Seit Samstagmittag (21. November) fehlt von dem geliebten Vierbeiner, der im Bereich des Postsportplatzes in Wien-Hernals verschwunden ist, jede Spur. Obwohl das Suchgebiet sehr weitläufig ist, macht vor allem eines die ehrenamtlichen Helfer des Tierschutzvereins Hunde-Such-Hilfe stutzig: Wo bleiben die Sichtungen?

Wurde Kimmi einfach mitgenommen?

"Ein Hund kann doch nicht einfach wie vom Erdboden verschluckt sein!", schreibt der Tierschutzverein in einem emotionalen Aufruf auf Facebook. Mittlerweile ziehen die Suchhelfer auch die Möglichkeit in Betracht, dass der kleine Wuschelhund von jemandem mitgenommen oder sogar gestohlen wurde. Bestätigt ist dieser Verdacht allerdings nicht. Auch könnte jemand den Vierbeiner in der irrtümlichen Annahme, er sei herrenlos, bei sich aufgenommen haben.

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Augen offen halten!

Die Tierschützer appellieren deshalb an die Bevölkerung, auch weit über die Wiener Bezirksgrenzen hinaus die Augen offenzuhalten. Hat ein Nachbar plötzlich einen solchen Wuschelhund? Hat ein Arbeitskollege, Freund oder Bekannter seit Kurzem einen Vierbeiner, der Kimmi zum Verwechseln ähnlich sieht? Oder hat jemand am Samstag beobachtet, wie ein solcher Hund mitgenommen wurde? Jeder noch so kleine Hinweis könnte das entscheidende Puzzlestück sein.

Du hast Kimmy vielleicht gesehen? Sämtliche Hinweise können auch anonym unter der Telefonnummer 0664 / 911 35 40 beim Tierschutzverein Hunde-Such-Hilfe gemeldet werden.

Die Familie ist völlig verzweifelt

Während die Temperaturen Ende November zunehmend winterlich werden, wächst mit jeder weiteren Stunde die Sorge um den kleinen Rüden. Seine Familie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren geliebten Kimmi endlich wieder in die Arme schließen zu dürfen. Die Hunde-Such-Hilfe bittet deshalb darum, den Suchaufruf österreichweit zu verbreiten – denn niemand weiß, wo sich der Vierbeiner mittlerweile befinden könnte.