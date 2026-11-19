i Die Obduktion gab nun Aufschluss über die Todesursache - sehr traurig! ©Tierschutz Austria Tierische Tragödie Zwei tote Schwäne in Wien: Obduktion schockiert! Zwei junge Schwäne wurden an der Neuen Donau in Wien tot aufgefunden und die Obduktionsergebnisse zeigen massive innere Verletzungen. Wer war das? Von Heute Tierisch 19.11.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Bilder, die Tierfreunde fassungslos machen: Zwei junge Schwäne, deren Leben gerade erst begonnen hatte, wurden am rechten Ufer der Neuen Donau in Wien tot entdeckt. Jetzt liegen die Ergebnisse der Obduktionen vor – und diese lassen Schlimmes vermuten. Beide Tiere starben infolge schwerer stumpfer Gewalteinwirkung. Für Tierschutz Austria steht fest: Hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Unglücksfall.

Innere Verletzungen offenbaren erschütternde Gewalt

Die Untersuchungen zeigen das ganze Ausmaß der Verletzungen. Bei einem der beiden Jungschwäne war die Leber mehrfach eingerissen. Massive Blutungen in der Bauchhöhle und schwere Einblutungen in die Brustmuskulatur dokumentieren die enorme Gewalteinwirkung, die stattgefunden haben muss.

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Von außen sehen die Tiere auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, doch Untersuchungen sprechen eine andere Sprache. ©Tierschutz Austria

Auch der zweite Schwan erlitt schwere Verletzungen. Neben Blutungen im Brustbereich und Schäden an der Leber stellten die Untersuchenden eine blutende Wunde am Schnabel sowie Verletzungen an Kopf und Hals fest. Sogar der Schnabelhöcker war durchtrennt. Besonders tragisch: Beide Jungtiere waren zuvor in einem guten Ernährungs- und Allgemeinzustand gewesen. Hinweise auf eine tödliche Infektionskrankheit fanden sich nicht.

Bei Tierschutz Austria ist die Bestürzung groß. Für die Organisation sprechen die Ergebnisse eine eindeutige Sprache.

„Die Befunde sind eindeutig und erschütternd. Zwei gesunde Jungschwäne sind durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Das war kein Unfall. Das war Tierquälerei.“ Michaela Lehner Leiterin der Stabsstelle Recht, Tierschutz Austria

Die Tierschutzorganisation kündigt deshalb rechtliche Schritte an und fordert eine umfassende polizeiliche Untersuchung. Denn noch ist ungeklärt, was den beiden Schwänen tatsächlich zugestoßen ist und wer für ihren Tod verantwortlich sein könnte.

„Wir erstatten Anzeige und erwarten, dass die Todesfälle restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wer so etwas tut, gehört vor Gericht“

Zeugen werden dringend gesucht! Wer hat etwas gesehen?

Jetzt könnte die Bevölkerung entscheidend zur Aufklärung beitragen. Die beiden Jungschwäne wurden am rechten Ufer der Neuen Donau auf Höhe des Stromkilometers 9,3 gefunden.

Tierschutz Austria bittet insbesondere Menschen, die sich im Oktober in diesem Bereich aufgehalten haben, um Mithilfe. Möglicherweise hat jemand verdächtige Beobachtungen gemacht, ungewöhnliche Geräusche gehört oder einen Vorfall bemerkt, dessen Bedeutung erst jetzt deutlich wird. Hinweise können direkt an Tierschutz Austria unter [email protected] übermittelt werden.