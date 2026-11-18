i Was süß und lustig aussieht, muss es für den Hund nicht zwangsläufig sein. ©glomex Tierische Sprache Gar nicht niedlich! Signale werden oft missverstanden Die Verhaltensforschung zeigt, wie leicht wir die Körpersprache unserer Vierbeiner missverstehen. Gähnen und Kulleraugen sehen nur lustig aus. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unsere Hunde kommunizieren ständig mit uns – durch ihre Körperhaltung, ihre Mimik und kleinste Bewegungen. Doch nicht immer verstehen wir Menschen, was sie uns eigentlich sagen möchten. Besonders problematisch wird es, wenn wir Anzeichen von Unbehagen als lustige Macken interpretieren und dadurch übersehen, dass unser Vierbeiner gerade Hilfe benötigt.

Dabei zeigen Hunde häufig schon lange vor einem Knurren oder Bellen, dass ihnen eine Situation unangenehm ist. Wer diese subtilen Signale erkennt, kann Missverständnisse vermeiden und seinem Hund mehr Sicherheit geben.

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Wenn große Augen kein süßer Blick sind

Ein besonders auffälliges Signal ist das sogenannte "Walauge". Dabei wird ein Teil der weißen Augenhaut sichtbar, weil der Hund seinen Blick zur Seite richtet, ohne den Kopf entsprechend mitzudrehen. In einer angespannten Situation kann das auf Unsicherheit, Angst oder Unbehagen hindeuten.

Auch häufiges Gähnen oder kurzes Lecken über die Schnauze kann eine andere Bedeutung haben als Müdigkeit oder Appetit. Solche Verhaltensweisen werden in der Verhaltensforschung unter anderem als mögliche, stressbezogene Signale beschrieben. Entscheidend ist allerdings immer der Zusammenhang: Ein Hund, der nach dem Aufwachen gähnt, ist deshalb noch lange nicht gestresst.

Das vermeintliche Lächeln kann täuschen

Manche Hunde ziehen ihre Lefzen zurück und zeigen dabei die Vorderzähne. Für uns sieht das manchmal aus wie ein breites Grinsen. Tatsächlich kann es sich um ein sogenanntes Unterwürfigkeitsgrinsen handeln, das häufig in sozialen Situationen auftritt und mit Beschwichtigung oder Unsicherheit verbunden sein kann.

Auch beim Schwanzwedeln liegen viele Hundehalter daneben. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Schwanzbewegungen unterschiedliche emotionale Zustände begleiten können. Ein wedelnder Schwanz bedeutet zunächst einmal Erregung oder soziale Kommunikation – keineswegs automatisch Freude. Haltung, Geschwindigkeit und Bewegungsmuster liefern zusätzliche Hinweise.

Was uns die Pfoten verraten

Hebt ein Hund plötzlich eine Vorderpfote, kann das ebenfalls Ausdruck von Unsicherheit oder Erwartung sein. Allerdings gehört das Pfotenheben auch zum normalen Erkundungs-, Jagd- und Lernverhalten. Erst gemeinsam mit weiteren Körpersignalen lässt sich einschätzen, ob der Vierbeiner angespannt ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient übermäßiges Pfotenlecken. Wiederholtes Lecken kann bei manchen Hunden mit Stress oder zwanghaftem Verhalten zusammenhängen. Häufig stecken allerdings körperliche Ursachen wie Allergien, Hautreizungen, Fremdkörper oder Schmerzen dahinter. Deshalb sollten solche Beschwerden zunächst tierärztlich abgeklärt werden.

Ein Signal allein verrät noch nicht alles

Die wichtigste Erkenntnis der Verhaltensforschung lautet: Kein einzelnes Körpersignal erlaubt eine sichere Aussage über die Gefühlslage eines Hundes. Erst das Zusammenspiel aus Mimik, Körperhaltung, Bewegung und Situation ergibt ein aussagekräftigeres Bild.

Zeigt ein Hund beispielsweise wiederholt Beschwichtigungssignale, weicht zurück oder erstarrt, sollte man ihm mehr Abstand und eine Möglichkeit zum Rückzug geben. Gerade bei Begegnungen mit fremden Menschen oder Hunden kann das verhindern, dass Unsicherheit in Abwehrverhalten umschlägt. Denn wer seinen Hund wirklich verstehen möchte, sollte nicht nur darauf achten, was er tut – sondern auch, wann und warum er es tut.