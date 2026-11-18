i Wozu Menschen imstande sind, ist nicht nur Tierschützern oft unbegreiflich. ©USDA / Humane World for Animals. Tierischer Skandal Verstümmelt und im Dreck – 1.000 Chinchillas befreit Verstümmelte Körper, entzündete Augen und verdreckte Käfige: Was Tierschützer in einer US-Zuchtanlage entdeckten, macht fassungslos. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind klein, unglaublich flauschig und haben große Knopfaugen. Doch hinter den Mauern einer Chinchilla-Zucht im US-Bundesstaat Ohio spielte sich jahrelang ein kaum vorstellbares Tierdrama ab. Hunderte Tiere vegetierten in verdreckten Drahtkäfigen vor sich hin, manche waren schwer verletzt oder krank. Nun gelang Tierschützern eine gewaltige Rettungsaktion: Allein die Organisation "Humane World for Animals" befreite 951 Chinchillas aus der Horror-Anlage.

Fehlende Gliedmaßen und eitrige Augen

Was die Einsatzkräfte in der Zuchtanlage "R & R Chinchilla" in Jenera vorfanden, ließ selbst erfahrene Tierschützer erschauern. Reihenweise standen verschmutzte Käfige in dunklen Räumen. Viele Tiere litten unter verfilztem Fell, entzündeter Haut, offenen Wunden oder massiv überwachsenen Zähnen. Einigen Chinchillas fehlten sogar Zehen, Ohren oder ganze Gliedmaßen. Bei anderen waren die Augen derart angeschwollen und vereitert, dass sie diese kaum noch öffnen konnten.

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Besonders erschütternd: Laut US-Justiz fanden Kontrolleure auch tote Tiere, offen herumliegendes Rattengift und derart hohe Ammoniakwerte vor, dass sie die Räume wegen heftigen Hustens verlassen mussten.

Jahrelang weggesehen

Dabei war die Zuchtanlage den Behörden längst bekannt. Zwischen September 2022 und August 2026 wurden bei 18 Inspektionen insgesamt 59 Verstöße gegen das amerikanische Tierschutzgesetz dokumentiert. Besonders brisant: Der Betreiber soll rund 800 Chinchillas in einem zusätzlichen Gebäude vor den Kontrolleuren verborgen haben.

Erst nach rechtlichen Schritten des US-Justizministeriums konnten die Tiere endgültig aus der Anlage geholt werden. Die Zucht wurde geschlossen, die entsprechende Lizenz dauerhaft entzogen.

Endlich dürfen sie wieder Chinchillas sein

Für die geretteten Tiere beginnt nun ein völlig neues Leben. Statt Schmutz und Enge erwarten sie medizinische Versorgung, artgerechte Beschäftigung und erstmals die Möglichkeit, natürliche Verhaltensweisen auszuleben. Besonders berührend: Einige der kleinen Überlebenden konnten bei ihren Rettern endlich wieder ein Staubbad genießen. Für Chinchillas ist das keine Spielerei, sondern ein wichtiger Bestandteil ihrer Fellpflege.

In ihrer südamerikanischen Heimat leben die geselligen Nagetiere in felsigen Gebirgsregionen und sind an ein Leben in Gruppen angepasst. Von dieser Freiheit waren die Tiere in der Zuchtanlage meilenweit entfernt.

63 Fellknäuel suchen ein Zuhause

63 der geretteten Chinchillas wurden inzwischen von der Tierschutzorganisation MSPCA-Angell in Massachusetts aufgenommen. Dort werden sie tierärztlich betreut und auf eine mögliche Vermittlung vorbereitet. Einige Weibchen könnten sogar trächtig sein. Andere benötigen dringend Zahnbehandlungen und weitere medizinische Versorgung. Die ersten Männchen stehen bereits zur Adoption bereit.

Die Rettungsaktion zeigt allerdings auch die Schattenseiten des internationalen Handels mit exotischen Heimtieren. Denn hinter jedem niedlichen Chinchilla steckt ein anspruchsvolles Lebewesen, das weit mehr braucht als einen Käfig und ein bisschen Futter. Für Hunderte dieser Tiere kam die Hilfe gerade noch rechtzeitig. Nach Jahren voller Leid bekommen sie nun endlich die Chance auf ein Leben, das diesen Namen auch verdient.