i Immer wieder kommt es durch die Zerschneidung der Lebensräume von Wildtieren, zu Konflikten mit Menschen. IMAGO/NurPhoto Tierischer Konflikt 44 Paviane eingesperrt! Jetzt eskaliert der Streit Jahrelang streiften sie durch Südafrika, jetzt leben 44 Paviane hinter Zäunen. Die Behörden sprechen von Tierschutz, Aktivisten von Gefangenschaft. Von Heute Tierisch 17.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der südafrikanischen Küstenstadt Simon's Town bei Kapstadt ist ein erbitterter Streit um eine ganze Pavianfamilie entbrannt. Am vergangenen Wochenende wurden 45 Tiere der sogenannten Waterfall-Gruppe eingefangen und in ein eingezäuntes Wildtierzentrum gebracht. 44 von ihnen leben nun auf einer Fläche von rund 2,3 Hektar. Eine alte, schwer kranke Pavian-Dame musste nach tierärztlicher Untersuchung eingeschläfert werden.

Behörden wollen Bevölkerung schützen

Der Hintergrund ist ein jahrelanger Konflikt zwischen Menschen und Pavianen. Die intelligenten Affen durchsuchten Mülltonnen, drangen in Häuser ein und sorgten regelmäßig für Ärger. Gleichzeitig wurden die Tiere selbst immer wieder Opfer von Verkehrsunfällen, Angriffen durch Hunde und sogar gezielter Gewalt. Die Behörden sehen die Umsiedlung deshalb als letzte Möglichkeit, die Tiere und die Bevölkerung zu schützen.

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Blumen am Zaun statt Freiheit

Doch zahlreiche Tierfreunde sind entsetzt. Rund 200 Menschen protestierten am Sonntag vor dem neuen Gehege. Einige legten Blumen an den Zaun, andere forderten die sofortige Freilassung der Affen. Besonders umstritten ist, dass die Paviane dauerhaft in Gefangenschaft bleiben sollen. Die Weibchen erhielten bereits Verhütungsimplantate, um eine weitere Vermehrung zu verhindern.

Tierschützer kritisieren, dass die eigentlichen Probleme damit nicht gelöst werden. Statt Wildtiere einzusperren, müssten Müll besser gesichert, menschliche Nahrungsquellen beseitigt und geeignete Lebensräume geschützt werden.

Auch die Affen sollen doch jetzt in Sicherheit sein

Die Stadt Kapstadt widerspricht der Kritik. Nach offiziellen Angaben hätten sich die Tiere bereits gut eingelebt. Sie würden spielen, nach Nahrung suchen, Wasserstellen nutzen und auf eigens errichteten Plattformen ruhen. Tierärzte und Betreuer überwachen die Gruppe rund um die Uhr.

Auch die örtliche Tierschutzorganisation SPCA bestätigt, dass die Tiere derzeit angemessen versorgt werden. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie die Umsiedlung weder genehmigt noch befürwortet hat. Gesunde Paviane gehörten grundsätzlich in die freie Natur. Die dauerhafte Unterbringung könne allenfalls eine Notlösung sein.

Ist das der Preis für ein Zusammenleben?

Der Fall wirft eine grundsätzliche Frage auf: Was geschieht, wenn Menschen immer weiter in die Lebensräume von Wildtieren vordringen und ein friedliches Zusammenleben zunehmend schwieriger wird?

Für die 44 Paviane ist die Entscheidung vorerst gefallen. Sie sind zwar vor vielen Gefahren des Stadtlebens geschützt, haben dafür aber ihre Freiheit verloren. Ob dieser Preis tatsächlich notwendig war, darüber wird in Südafrika wohl noch lange gestritten.