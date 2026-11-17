i Katzen sprechen sehr subtil mit uns. iStock©yipengge Tierisches Wissen Das will dir deine Katze mit ihrem Schwafferl sagen Kommt dir deine Katze mit erhobenem Schwanz entgegen? Ein Tierarzt erklärt, was diese und andere Schwanzhaltungen bedeuten. Von Heute Tierisch 17.11.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kommst nach Hause und deine Katze nähert sich dir mit erhobenem Schwanz. Vielleicht kommt noch ein freudiges Miauen dazu. Diese Körperhaltung ist in der Regel ein sehr gutes Zeichen.

Ein erhobener Schwanz signalisiert nämlich, dass deine Katze dir freundlich gestimmt ist und Kontakt aufnehmen möchte. Der Tierarzt Carlos Gutiérrez erklärt, dass diese Geste ein eindeutiges Zeichen für friedliche Absichten ist.

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Wie utopia.de unter Berufung auf das US-Magazin "TheCoolist" berichtet, sollte man aber auch die restliche Körperhaltung beachten. Wirkt die Katze entspannt und kommunikativ, ist der erhobene Schwanz definitiv ein gutes Zeichen.

Die Schwanzspitze verrät noch mehr

Auch die Krümmung der Schwanzspitze kann Aufschluss über die Stimmung deiner Katze geben. Ist die Spitze leicht nach vorne gekrümmt und erinnert an ein Fragezeichen, ist das ein Zeichen für Neugier oder Interesse. Die Katze beschäftigt sich aufmerksam mit ihrer Umgebung und ist offen für Kontakt.

Diese Schwanzhaltungen solltest du kennen

Der Schwanz ist ein entscheidendes Kommunikationsmittel der Katze. Ein aufrechter Schwanz mit gerader Spitze signalisiert Offenheit, Selbstbewusstsein und gute Laune. Zuckt die Spitze leicht, ist die Katze möglicherweise besonders offen fürs Spielen oder Schmusen.

Ein waagerechter Schwanz mit leicht erhobener Spitze bedeutet, dass die Katze gerade mit etwas beschäftigt ist. Ein hin und her schlagender Schwanz kann innere Anspannung, Stress oder Jagdverhalten symbolisieren.

Ein gesträubter Schwanz hingegen kann eine Abwehrreaktion sein. In Kombination mit angelegten Ohren und Fauchen bedeutet das wahrscheinlich, dass sich die Katze bedroht fühlt.

Wichtig zu wissen: Nicht jede Katze zeigt Zuneigung auf dieselbe Weise. Bei der Deutung von Körpersignalen solltest du darauf achten, wie sich dein Tier normalerweise verhält. Verändert sich das typische Verhalten stark, solltest du tierärztlichen Rat einholen.