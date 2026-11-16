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Für Fluffy wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause gesucht, in dem bereits ein passender Katzenfreund auf ihn wartet.
Für Fluffy wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause gesucht, in dem bereits ein passender Katzenfreund auf ihn wartet.
TierQuarTier Wien
TierQuarTier Wien

Kleiner Charmeur auf der Suche nach dem großen Glück

Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor.
Von Heute Tierisch
16.11.2026, 16:20
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Fluffy (1) ist ein lieber, aufgeweckter Kater, der mit seiner lustigen Art für gute Laune sorgt. Er geht offen auf Menschen zu, lässt sich gerne streicheln und ist neugierig, was um ihn herum passiert.

Calida möchte mit dir die Welt entdecken

Für Fluffy wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause gesucht, in dem bereits ein passender Katzenfreund auf ihn wartet. Mit ihm möchte er künftig seinen Alltag teilen.

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Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115
Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116
Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

red, 16.11.2026, 16:20
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