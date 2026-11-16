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Die Europäische Wildkatze ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht von unseren getigerten Hauskatzen zu unterscheiden.
Die Europäische Wildkatze ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht von unseren getigerten Hauskatzen zu unterscheiden.
iStock©Andyworks
Tierisch blöder Unfall

Öha! Eine Kollision brachte eine seltene Erkenntnis

Eine genetische Untersuchung bestätigt erstmals eine Europäische Wildkatze im Bezirk Güssing. Das Tier starb Ende September bei einem Verkehrsunfall.
Von Heute Tierisch
16.11.2026, 13:20
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Eine Europäische Wildkatze ist Ende September bei einem Wildunfall in Moschendorf im Bezirk Güssing überfahren worden. Eine genetische Untersuchung bestätigte nun, dass es sich um die seltene Art handelt. Das teilte die "Plattform Wildkatze" am Montag mit. Damit wurde die in Österreich lange als ausgestorben geltende Wildkatze erstmals auch im Bezirk Güssing nachgewiesen.

Der Naturschutzbund und die Bundesforste wollen jetzt untersuchen, ob es in der Region weitere Wildkatzen gibt.

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Ein Hobbybiologe hatte das tote Tier auf der Straße entdeckt und den Fund gemeldet. So wurde die genetische Untersuchung möglich. Sie war laut Lucas Ende, Koordinator der "Plattform Wildkatze" beim Naturschutzbund, aus zwei Gründen nötig: "Erstens gibt es in der Region auf österreichischem Gebiet kein bekanntes Vorkommen und zweitens ließen Fellmuster und morphologische Merkmale des Tiers keine eindeutige Unterscheidung zwischen Wildkatze und Hauskatze zu."

Aus dem Bezirk Güssing gab es bisher nur einen Hinweis auf eine Europäische Wildkatze, und zwar aus dem Jahr 2021. Fotos eines ebenfalls überfahrenen Tieres ließen damals aber keine eindeutige Bestimmung zu. Ein bekanntes Vorkommen gibt es im benachbarten Bezirk Jennersdorf.

red, 16.11.2026, 13:20
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