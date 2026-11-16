i Der kleine "Nestroy" muss jetzt einmal gesund gepflegt werden. ©Tierparadies Schabenreith Tierische Rettung Katzenkind im Straßengraben hat zum Glück zwei Retter Ein kleines Katzenkind hatte in Oberösterreich großes Glück im Unglück, denn zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei gingen nicht einfach vorbei. Von Heute Tierisch 16.11.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es keine Superhelden mit Umhang, sondern einfach nur zwei Menschen, die nicht wegsehen! Am Abend des 11. November entdeckten zwei Mitarbeiter der oberösterreichischen Straßenmeisterei eine kleine, verletzte Katze in einem Straßengraben. Statt weiterzufahren, handelten die beiden Tierfreunde sofort und brachten den hilflosen Vierbeiner ins Tierparadies Schabenreith.

Kleiner Nestroy in guten Händen

Im Tierheim erhielt das Katzenkind nicht nur medizinische Versorgung und liebevolle Betreuung, sondern auch einen Namen: "Nestroy" heißt der kleine Schützling, der nun wieder zu Kräften kommen soll. Wie schwer seine Verletzungen sind und was ihm zugestoßen ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Fest steht jedoch: Ohne die Aufmerksamkeit und das beherzte Eingreifen seiner beiden Retter wäre der kleine Kater möglicherweise unentdeckt geblieben.

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Das Tierparadies Schabenreith bedankt sich ausdrücklich bei den beiden Mitarbeitern, die bewiesen haben, dass ein aufmerksamer Blick manchmal über das Schicksal eines Tieres entscheiden kann.

500 Tiere und keine Entspannung in Sicht

So erfreulich Nestroys Rettung ist, so traurig ist der Hintergrund. Immer wieder landen verletzte, kranke oder herrenlose Katzen in den Tierheimen. Besonders die unkontrollierte Vermehrung unkastrierter Freigängerkatzen verschärft das Problem.

Auch im Tierparadies Schabenreith häufen sich derzeit die Anfragen zur Aufnahme weiterer Katzen. Dabei ist die Einrichtung mit rund 500 tierischen Schützlingen bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Dennoch versucht das Team weiterhin, Tieren in Not zu helfen.

Appell der Tierschützer: Bitte, lasst eure Freigängerkatzen unbedingt kastrieren, denn jedes ungewollte Katzenbaby kann nur so verhindert werden. Wer die wertvolle Arbeit des Tierparadies' Schabenreith unterstüzten möchte, kann sich mit nur einem KLICK informieren.

Für den kleinen Nestroy beginnt nun hoffentlich ein neues, glücklicheres Kapitel. Und seinen beiden Rettern gebührt ein großes Dankeschön – für zwei offene Augen und zwei noch größere Herzen.