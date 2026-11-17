i Eine Scheidung ist für jeden Beteiligten meistens unangenehm, doch für Kinder, aber auch Haustiere besonders emotional. iStock© Andrii Yalanskyi Tierisches Recht Scheidung! Und wer bekommt jetzt den Hund? Wenn die Liebe zerbricht, bleibt oft ein vierbeiniges "Kind" zurück. Doch wem gehört der gemeinsame Hund nach einer Scheidung in Österreich? Von Heute Tierisch 17.11.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die große Liebe ist vorbei, die Koffer sind gepackt und die gemeinsame Wohnung wird aufgeteilt. Doch während man über Möbel, Auto und Fernseher vielleicht noch verhandeln kann, wird es beim geliebten Vierbeiner richtig emotional. Denn wer bekommt eigentlich den Hund, wenn sich Herrchen und Frauchen scheiden lassen?

Nicht immer entscheidet ein Kaufvertrag

Wie die Wiener Rechtsanwaltskanzlei Nagler in einer aktuellen Aussendung erklärt, können Haustiere, die während der Ehe angeschafft wurden, bei einer Scheidung der gerichtlichen Vermögensaufteilung unterliegen. Dabei ist nicht zwangsläufig ausschlaggebend, wer den Hund ursprünglich gekauft oder bezahlt hat.

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Laut Oberstem Gerichtshof kann insbesondere die emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier eine wichtige Rolle spielen. Auch die Frage, wer bisher hauptsächlich für Spaziergänge, Fütterung, Tierarztbesuche und die tägliche Betreuung zuständig war, kann bei der Entscheidung berücksichtigt werden.

„Ein Hund ist kein Möbelstück. Bei einer Scheidung geht es daher nicht bloß um seinen finanziellen Wert, sondern vor allem um die persönliche Bindung zum Tier“ Rechtsanwaltskanzlei Nagler

Wer also jahrelang bei Wind und Wetter Gassi gegangen ist, nachts am Krankenbett des Vierbeiners gewacht und sich um seine Bedürfnisse gekümmert hat, könnte bei der Aufteilung die besseren Argumente haben. Eine automatische Garantie ist das allerdings nicht: Entscheidend sind immer die Umstände des Einzelfalls.

Kein gesetzliches Besuchsrecht

Besonders bitter: Anders als bei gemeinsamen Kindern gibt es für Hunde in Österreich kein gesetzlich geregeltes Besuchsrecht nach der Scheidung. Wer seinen geliebten Vierbeiner nicht zugesprochen bekommt, hat daher nicht automatisch Anspruch auf regelmäßige gemeinsame Spaziergänge oder Kuschelstunden.

Die Experten empfehlen deshalb, möglichst frühzeitig eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wer übernimmt die Betreuung? Darf der andere den Hund weiterhin sehen? Und wer bezahlt künftig Futter, Versicherung und Tierarzt?

Was sagt der Hund dazu?

Bei all den rechtlichen Fragen sollte eines nicht vergessen werden: Auch für den Hund kann eine Trennung seiner Bezugspersonen belastend sein. Vertraute Routinen, ein stabiles Umfeld und möglichst wenig zusätzlicher Stress sind deshalb besonders wichtig. Denn während sich Menschen vor Gericht darüber streiten können, wer den Vierbeiner behalten darf, hat dieser selbst leider kein Mitspracherecht. Und am Ende sollte doch vor allem eines zählen: Wo fühlt sich der Hund am wohlsten?

Gut zu wissen: Die dargestellten Regeln betreffen vor allem die Vermögensaufteilung bei einer Scheidung. Bei unverheirateten Paaren oder Tieren, die bereits vor der Ehe einem Partner gehörten, können andere rechtliche Voraussetzungen gelten. Auch die stärkere emotionale Bindung führt nicht automatisch zu einem Anspruch auf den Hund.