i Der Verdacht liegt nahe, dass der junge Mönchsgeier abgeschossen wurde. iStock©mauribo Tierisch grausamer Krimi 50.000-Euro-Geier in Salzburg weg - das sagt das GPS Er sollte zum Hoffnungsträger für eine bedrohte Vogelart werden. Doch die Reise eines jungen Mönchsgeiers endet wohl grausam im Salzburger Großarltal. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er hatte Tausende Kilometer zurückgelegt, Ländergrenzen überflogen und war Teil eines aufwendigen europäischen Artenschutzprojekts. Doch ausgerechnet in Österreich verliert sich die Spur eines jungen Mönchsgeiers auf höchst verdächtige Weise. Anfang Oktober wurde sein GPS-Sender aus der Salzach geborgen – der Befestigungsgurt war sauber durchtrennt. Vom Vogel selbst fehlt bis heute jede Spur. BirdLife Österreich vermutet ein schweres Wildtierverbrechen.

Eine unglaubliche Reise endet im Großarltal

Die Geschichte des jungen Mönchsgeiers begann 2024 in Spanien. Im Rahmen eines EU-finanzierten Schutzprojekts wurde er nach Bulgarien gebracht, wo die imposanten Greifvögel vor rund 30 Jahren als Brutvögel verschwunden waren. Nach einer Eingewöhnungsphase durfte er 2025 gemeinsam mit sechs Artgenossen in die Freiheit.

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Was folgte, war eine kleine Sensation: Der junge Geier erkundete Europa und legte dabei größere Entfernungen zurück als jeder andere bislang in den bulgarischen Rhodopen ausgewilderte Mönchsgeier. Schließlich führte ihn seine Reise in die österreichischen Alpen und dort passierte im Salzburger Großarltal wohl das Unfassbare.

GPS-Daten lassen Schlimmes vermuten

Zunächst deutete nichts auf eine Gefahr hin. Der Geier verbrachte einen unauffälligen Tag und ließ sich abends wie gewohnt zum Schlafen in einem Baum nieder. Dann änderte sich plötzlich das Bewegungsmuster seines GPS-Senders.

Statt sich wie ein Vogel fortzubewegen, wanderte das Signal entlang einer Straße talabwärts – bis zur Salzach. Dort wurde der Sender später gefunden. Der Gurt war glatt durchtrennt. Für BirdLife-Greifvogelexperten Johannes Hohenegger deutet alles auf ein Verbrechen hin: Der geschützte Vogel könnte erschossen, innerhalb weniger Minuten geborgen und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Bewiesen ist dieser Verdacht bislang nicht. Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt, um die tatsächlichen Umstände des Verschwindens zu klären.

47.000 Euro, jahrelange Arbeit und ein wertvolles Leben vernichtet

Besonders bitter: Hinter der Auswilderung dieses einen Vogels stecken jahrelange internationale Zusammenarbeit und erhebliche finanzielle Mittel. Laut BirdLife lassen sich die bisherigen Aufwendungen auf knapp 47.000 Euro beziffern.

Da versuchen Tierschützer alles, um diese edlen Tiere wieder anzusiedeln, nur damit sie vielleicht ein selbsternannter "Trophäenjäger" vom Himmel wischt? iStock©Nancy Nehring

Doch der tatsächliche Verlust lässt sich kaum in Geld ausdrücken. Mönchsgeier sind wichtige Bestandteile gesunder Ökosysteme. Als natürliche Gesundheitspolizei beseitigen sie Tierkadaver und können dadurch zur Eindämmung von Krankheitserregern beitragen. Für das bulgarische Wiederansiedlungsprojekt wäre der Tod des jungen Männchens ein schwerer Rückschlag.

Wie viele geschützte Tiere verschwinden unbemerkt?

Der Fall wirft auch eine erschreckende Frage auf: Wie viele streng geschützte Wildtiere werden jedes Jahr illegal getötet, ohne dass jemals jemand davon erfährt? Ohne den GPS-Sender wäre das Verschwinden dieses Geiers vermutlich völlig unbemerkt geblieben. BirdLife warnt deshalb vor einer hohen Dunkelziffer bei der Wildtierkriminalität im Alpenraum.

Fünf internationale Naturschutzinstitutionen fordern nun eine vollständige Aufklärung und entschlossene Maßnahmen gegen illegale Wildtiertötungen. Nach derzeitiger österreichischer Rechtslage können entsprechende Straftaten mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Eine Anhebung des Strafrahmens auf drei Jahre ist zwar vorgesehen, wurde bislang aber nicht umgesetzt.

Ein einzelner Täter könnte damit zunichtemachen, wofür Naturschützer über Jahre gekämpft haben.

Polizei hofft auf entscheidende Hinweise

Jetzt ist auch die Bevölkerung gefragt. Wer Anfang Oktober im Großarltal verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Mönchsgeiers geben kann, soll sich beim Landeskriminalamt Salzburg melden. Auch Beobachtungen zu möglichen Trophäen oder auffälligen Fahrzeugbewegungen könnten für die Ermittler interessant sein.

Weitere Hinweise können über die BirdCrime-Hotline unter 0660 869 2327 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden.

Für den jungen Mönchsgeier bleibt die Hoffnung auf ein gutes Ende gering. Doch zumindest soll sein Verschwinden nicht ungeklärt bleiben.