i Als kleinstes Nagetier Europas und geschickte Halmkletterin besitzt die Zwergmaus einen spezialisierten Greifschwanz sowie Greifzehen. Zudem kann sie ausgezeichnet hören und hervorragend schwimmen. ©apodemus OG Tierischer Sieger Winzig, aber oho! Diese Maus hat eine fünfte Hand Kaum größer als ein Daumen, federleicht und eine wahre Kletterkünstlerin: Die Zwergmaus ist Europas kleinstes Nagetier und unser Tier des Jahres 2027. Von Heute Tierisch 17.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade einmal fünf bis 7,5 Zentimeter misst sie, bringt höchstens elf Gramm auf die Waage und könnte locker in einer menschlichen Handfläche Platz nehmen. Die Zwergmaus (Micromys minutus) ist ein echtes Wunderwerk der Natur. Was ihr an Körpergröße fehlt, macht sie mit außergewöhnlichem Geschick wett. Denn die kleine Akrobatin besitzt etwas, das andere Mäuse nur neidisch machen dürfte: einen Schwanz, der beinahe wie eine zusätzliche Hand funktioniert.

Das Schwafferl hat die Umgebung im Griff

Während andere Mäuse lieber am Boden herumhuschen, turnt die Zwergmaus geschickt zwischen Grashalmen und Pflanzenstängeln. Ihr langer Greifschwanz dient dabei als praktische Kletterhilfe, mit der sie sich festhalten und ausbalancieren kann. Besonders wohlfühlt sie sich zwischen hohen Wiesen, Schilfbeständen und feuchten Uferlandschaften .

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So winzig, dass sie sogar in einer Tulpe wohnen könnte. iStock© Matt_Gibson

Doch die Mini-Maus kann noch mehr: Sie ist auch eine ausgezeichnete Schwimmerin! Und obwohl sie gerade einmal so viel wie ein paar Büroklammern wiegt, hat sie einen gewaltigen Appetit. Rund 30 Prozent ihres eigenen Körpergewichts muss sie täglich futtern. Auf dem Speiseplan stehen Samen, Pflanzenteile und Insekten.

Kinderzimmer zwischen Grashalmen

Auch beim Nestbau beweist die Zwergmaus erstaunliches Talent. Die Weibchen flechten kunstvolle, kugelrunde Nester aus Pflanzenmaterial, die sie zwischen mehreren Halmen befestigen. Gut versteckt und hoch über dem Boden wachsen darin die Jungtiere heran. Zwischen März und Oktober kann eine Zwergmaus zwei bis drei Würfe großziehen.

Wer eine Zwergmaus entdeckt, kann sogar selbst zum Artenschutz beitragen: Der Naturschutzbund bittet darum, Beobachtungen mit Fotos auf der Website oder über die gleichnamige App zu melden. So helfen auch Hobbyforscher dabei, mehr über die Verbreitung der winzigen Kletterkünstlerin herauszufinden.

Normalerweise sind die kleinen Nager Einzelgänger. Wenn es im Winter allerdings richtig ungemütlich wird, rücken sie gelegentlich zusammen und wärmen sich gegenseitig. Kuscheln gegen die Kälte lautet dann offenbar die Devise.

Österreichs Winzling braucht Hilfe

So niedlich und geschickt die Zwergmaus auch ist, ihre Zukunft ist keineswegs sorgenfrei. In Österreich lebt sie vor allem im Alpenvorland, unter anderem in Nieder- und Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und im Burgenland. Doch intensive Landwirtschaft, trockengelegte Feuchtgebiete und das Verschwinden von Hecken und wilden Wiesen rauben ihr zunehmend den Lebensraum.

„Der Schutz der Zwergmaus beginnt vor allem mit dem Erhalt naturnaher Feuchtgebiete, strukturreicher Wiesen und zusammenhängender Lebensräume.“ Caroline Trcka-Rojas Naturschutzexpertin

Schon das Stehenlassen von Pflanzen an Weg- und Gewässerrändern könne wichtige Rückzugsorte schaffen.