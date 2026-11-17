Gerade einmal fünf bis 7,5 Zentimeter misst sie, bringt höchstens elf Gramm auf die Waage und könnte locker in einer menschlichen Handfläche Platz nehmen. Die Zwergmaus (Micromys minutus) ist ein echtes Wunderwerk der Natur. Was ihr an Körpergröße fehlt, macht sie mit außergewöhnlichem Geschick wett. Denn die kleine Akrobatin besitzt etwas, das andere Mäuse nur neidisch machen dürfte: einen Schwanz, der beinahe wie eine zusätzliche Hand funktioniert.
Während andere Mäuse lieber am Boden herumhuschen, turnt die Zwergmaus geschickt zwischen Grashalmen und Pflanzenstängeln. Ihr langer Greifschwanz dient dabei als praktische Kletterhilfe, mit der sie sich festhalten und ausbalancieren kann. Besonders wohlfühlt sie sich zwischen hohen Wiesen, Schilfbeständen und feuchten Uferlandschaften .
Doch die Mini-Maus kann noch mehr: Sie ist auch eine ausgezeichnete Schwimmerin! Und obwohl sie gerade einmal so viel wie ein paar Büroklammern wiegt, hat sie einen gewaltigen Appetit. Rund 30 Prozent ihres eigenen Körpergewichts muss sie täglich futtern. Auf dem Speiseplan stehen Samen, Pflanzenteile und Insekten.
Auch beim Nestbau beweist die Zwergmaus erstaunliches Talent. Die Weibchen flechten kunstvolle, kugelrunde Nester aus Pflanzenmaterial, die sie zwischen mehreren Halmen befestigen. Gut versteckt und hoch über dem Boden wachsen darin die Jungtiere heran. Zwischen März und Oktober kann eine Zwergmaus zwei bis drei Würfe großziehen.
Wer eine Zwergmaus entdeckt, kann sogar selbst zum Artenschutz beitragen: Der Naturschutzbund bittet darum, Beobachtungen mit Fotos auf der Website oder über die gleichnamige App zu melden. So helfen auch Hobbyforscher dabei, mehr über die Verbreitung der winzigen Kletterkünstlerin herauszufinden.
Normalerweise sind die kleinen Nager Einzelgänger. Wenn es im Winter allerdings richtig ungemütlich wird, rücken sie gelegentlich zusammen und wärmen sich gegenseitig. Kuscheln gegen die Kälte lautet dann offenbar die Devise.
So niedlich und geschickt die Zwergmaus auch ist, ihre Zukunft ist keineswegs sorgenfrei. In Österreich lebt sie vor allem im Alpenvorland, unter anderem in Nieder- und Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und im Burgenland. Doch intensive Landwirtschaft, trockengelegte Feuchtgebiete und das Verschwinden von Hecken und wilden Wiesen rauben ihr zunehmend den Lebensraum.
„Der Schutz der Zwergmaus beginnt vor allem mit dem Erhalt naturnaher Feuchtgebiete, strukturreicher Wiesen und zusammenhängender Lebensräume.“Caroline Trcka-Rojas Naturschutzexpertin
Schon das Stehenlassen von Pflanzen an Weg- und Gewässerrändern könne wichtige Rückzugsorte schaffen.