i Hinschauen lohnt sich - heute um 17:00 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte in Wien. ©Vier Pfoten Tierische Aktion Heute wird in Wien gesungen, anstatt geknallt Statt Böllern erklingen am Platz der Menschenrechte bekannte Lieder: Ein Chor macht auf das Tierleid durch Feuerwerke aufmerksam. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 07:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

VIER PFOTEN setzt mit der Aktion "Trällern statt Böllern" ein Zeichen für den Tierschutz. Der Pop- und Jazzchor V.O.I.C.E. wird bekannte Lieder neu interpretieren und damit Tieren eine Stimme geben.

Feuerwerke verursachen jedes Jahr großes Tierleid. Mit der Aktion will VIER PFOTEN Passanten auf das Thema aufmerksam machen und ihnen zugleich ein besonderes Klangerlebnis bieten, wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt.

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Der Auftritt findet am 18. November 2026 um 17 Uhr am Platz der Menschenrechte in der Mariahilfer Straße 1 in Wien statt.