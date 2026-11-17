i Eines der mutmaßlich vergifteten Hipp-Gläser soll in Eisenstadt verkauft worden sein. Es bleibt verschwunden. imago/STPP Babynahrung manipuliert Rattengift in Hipp-Gläsern – Fall vor Entscheidung Im Fall der vergifteten Babynahrung hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. Bald soll feststehen, ob der Ex-Mitarbeiter angeklagt wird. Von Österreich Heute 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fall rund um mutmaßlich vergiftete Hipp-Babynahrung sorgte für große Aufregung. Ein ehemaliger Mitarbeiter des deutschen Herstellers steht im Verdacht, mehrere Gläser mit Rattengift manipuliert zu haben, um das Unternehmen zu erpressen. Jetzt gibt es neue Entwicklungen: Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und den Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

Diese prüft nun, ob und wegen welcher Delikte Anklage gegen den 39-Jährigen erhoben wird. Eine Entscheidung soll laut Staatsanwaltschaft bis Ende des Jahres fallen, berichtet der ORF. Zum Inhalt des Abschlussberichts wurden keine Angaben gemacht.

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Ein Hipp-Glas bleibt verschwunden

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, jeweils zwei Hipp-Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Rattengift versetzt zu haben. Besonders brisant: Eines der Gläser soll in einer Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft worden sein. Es konnte bis heute nicht gefunden werden.

In einem anderen, im Burgenland sichergestellten Glas wurden 15 Mikrogramm Rattengift nachgewiesen. Laut einem Gutachten wäre die Menge beim Verzehr zwar nicht lebensgefährlich gewesen, hätte aber gesundheitliche Folgen haben können.

Bei einer Durchsuchung an der Wohnadresse des Verdächtigen wurde im Frühjahr ebenfalls Rattengift gefunden. Dieses sei in Konzentration und Zusammensetzung mit dem Gift aus dem Hipp-Glas vergleichbar gewesen. Ein eindeutiger Nachweis, dass es sich um dasselbe Gift handelt, liegt allerdings nicht vor.

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Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Der gebürtige Slowake war am 2. Mai in Salzburg festgenommen worden und saß rund fünf Monate in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft. Mitte Oktober wurde er unter Auflagen entlassen. Während des laufenden Verfahrens muss er in Österreich bleiben.

Der 39-Jährige bestreitet weiterhin, etwas mit der mutmaßlichen Vergiftung zu tun zu haben. Eine Urkundenfälschung räumte er hingegen ein: Er soll Gehaltszettel gefälscht haben, um einen Kredit zu erhalten.

Ob es im Fall der manipulierten Babynahrung tatsächlich zu einem Prozess kommt, entscheidet sich voraussichtlich bis Jahresende. Es gilt die Unschuldsvermutung.