i Hühner und anderes Hausgeflügel sollen vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden. IMAGO/Avalon.red Erster Fall im Burgenland Gefährliche Geflügelpest entdeckt – Land schlägt Alarm Im Burgenland ist eine hochansteckende Vogelkrankheit aufgetaucht. Das Land warnt Geflügelhalter und ruft zu strengen Schutzmaßnahmen auf. Von Österreich Heute 16.11.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Burgenland ist erstmals die hochansteckende Newcastle-Krankheit aufgetaucht: Bei Wildtauben im Bezirk Mattersburg wurde das gefährliche Virus nachgewiesen. Die auch als atypische Geflügelpest bekannte Krankheit kann für Hühner, Puten und Tauben tödlich enden. Das Land bestätigte den Fall am Montag, 16. November.

Die gute Nachricht: In burgenländischen Geflügelbetrieben und privaten Tierhaltungen wurde bislang kein Ausbruch festgestellt. Allerdings ist die Krankheit bereits gefährlich nahe: Im benachbarten ungarischen Komitat Vas wurden vier Ausbrüche in Geflügelbetrieben nachgewiesen.

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Land warnt Geflügelhalter

Das Land Burgenland ruft deshalb alle Geflügelhalter zu besonderer Vorsicht auf. Hühner, Puten und andere gehaltene Vögel sollen möglichst keinen Kontakt zu Wildvögeln haben.

Gefüttert werden sollen die Tiere nur im Stall oder unter einem geschützten Unterstand. Futter und Einstreu müssen so gelagert werden, dass Wildvögel keinen Zugang haben. Auch Wasser aus Teichen, Bächen oder anderen Oberflächengewässern sollte nicht zum Tränken verwendet werden.

Zusätzlich empfiehlt das Land, Geräte und Transportbehälter regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Der Zugang zu den Tieren soll auf wenige Personen beschränkt werden. Wer den Stall betritt, sollte eigene Stallkleidung verwenden und auf gründliche Händehygiene achten.

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Krankheit kann tödlich enden

Die Newcastle-Krankheit wird durch ein Virus ausgelöst und befällt vor allem Hühner, Puten und Tauben. Erkrankte Tiere können Fieber, Atemnot, Appetitlosigkeit und starken Durchfall entwickeln. Auch Störungen des Nervensystems sind möglich.

Bei Legehennen kann die Eierproduktion stark zurückgehen. Manche Eier haben dann nur noch eine dünne, verfärbte oder gar keine Schale.

Besonders gefährlich: Die Krankheit ist nicht heilbar. Bei schweren Ausbrüchen kann die Sterblichkeit unter den betroffenen Vögeln bis zu 100 Prozent erreichen. Gegen die Newcastle-Krankheit gibt es allerdings Impfstoffe für Geflügel.

Für Menschen kaum gefährlich

Für Menschen stellt die Krankheit in der Regel keine Gefahr dar. Bei engem Kontakt mit infizierten Vögeln kann es vereinzelt zu einer milden Bindehautentzündung kommen, die meist von selbst abheilt.

Wer bei seinen Tieren verdächtige Symptome bemerkt, muss die zuständigen Amtstierärzte verständigen.